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直擊／藏壽司全球旗艦店開幕！APP開搶秒當機　候位至少等210分鐘

記者許宥孺／高雄報導

海外首間藏壽司「全球旗艦店」插旗高雄時代大道，今(9日)中午12點隆重開幕，APP可於上午11點搶先訂位，記者實測，APP瞬間湧入大量用戶導致大當機，而現場排隊人龍則超過200公尺，截至12點30分，現場候位都得等210分鐘以上。

▲▼藏壽司高雄時代大道店開幕。（圖／記者許宥孺攝）

▲海外首間藏壽司「全球旗艦店」插旗高雄時代大道，占地2000坪。（圖／記者許宥孺攝）

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「高雄時代大道店」為藏壽司全台第51間分店，挑高日式木造獨棟建物非常顯眼，全店採高級白木做為建築材質，充滿原汁原味日本風情。

▲記者實測APP訂位結果。（圖／記者許宥孺攝）

▲記者實測APP訂位結果。（圖／記者許宥孺攝）

店內座位數共288席，今(9日)上午11點開放APP訂位、12點開幕。記者於11點打開APP查看候位狀況，畫面一度顯示「404 Not Found」、「Whoops,looks like something went wrong.」。藏壽司表示，因APP瞬間湧入大量用戶，導致系統無法負荷，正全力搶修中。記者於下午1點15分再次查看，APP已可正常使用，不過畫面顯示今日候位已滿。

▲▼藏壽司高雄時代大道店開幕。（圖／記者許宥孺攝）

▲女大生搶在早上9點排隊。（圖／記者許宥孺攝）

現場部分，人潮大爆滿，民眾有秩序的繞著店家周圍排隊，人龍至少超過200公尺。搶先第一入場的洪姓女大生是自己來嘗鮮，她表示，今天剛好沒有課，衝著限定口味，早上9點就來排隊，想說先吃吃看，好吃再揪朋友來，本來想說會很多人，結果剛好排第一，今天總共吃了21盤，想吃的都吃吃看，吃了一輪，覺得店鋪限定的蒲燒鰻魚玉子海苔包很好吃。

▲▼藏壽司高雄時代大道店開幕。（圖／記者許宥孺攝）

▲藏壽司高雄時代大道店獨家引進射擊遊戲。（圖／記者許宥孺攝）

來到藏壽司，最期待的用餐環節絕對是扭蛋遊戲。「藏壽司全球旗艦店」有別於其他分店，獨家引進日本祭典上才看得到的「千本」及「射擊」2款遊戲，需要透過扭蛋獲得遊戲券才能體驗。

第2組入場的黃先生表示，和朋友9點多來排隊，共吃了25盤獲得遊戲券，他體驗射擊遊戲，感覺很特別、很新奇。

▲▼藏壽司高雄時代大道店開幕。（圖／記者許宥孺攝）

▲藏壽司高雄時代大道店開幕，吸引千人朝聖嘗鮮。（圖／記者許宥孺攝）

▲▼藏壽司高雄時代大道店開幕。（圖／記者許宥孺攝）

▲預約系統大當機，現場候位得等210分鐘以上。（圖／記者許宥孺攝）

藏壽司表示，目前現場號碼牌已經發完，候位客人都得等210分鐘以上，由於APP當機，後續於APP訂位成功的客人，將視現場情況安排入座。

藏壽司時代大道店5月9日至15日試營運時間為每日中午12點至晚間9點；16日起正式開幕，營業時間週一至週五為中午11點至晚上10點，/週六、週日為上午10點30分至晚上10點。開幕期間(5/9-5/22)也推出9折優惠，參加FB或IG活動打卡上傳照片並評分，於結帳時出示手機畫面，即可享有單店限定9折優惠。

▲▼藏壽司高雄時代大道店開幕。（圖／記者許宥孺攝）

▲店內用餐區以日本簾幕區隔，營造包廂感。（圖／記者許宥孺攝）

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