直擊／藏壽司全球旗艦店開幕！APP開搶秒當機　候位至少等210分鐘

記者許宥孺/高雄報導

海外首間藏壽司「全球旗艦店」插旗高雄時代大道,今(9日)中午12點隆重開幕,APP可於上午11點搶先訂位,記者實測,APP瞬間湧入大量用戶導致大當機,而現場排隊人龍則超過200公尺,截至12點30分,現場候位都得等210分鐘以上。

▲海外首間藏壽司「全球旗艦店」插旗高雄時代大道,占地2000坪。(圖/記者許宥孺攝)

「高雄時代大道店」為藏壽司全台第51間分店,挑高日式木造獨棟建物非常顯眼,全店採高級白木做為建築材質,充滿原汁原味日本風情。

▲記者實測APP訂位結果。(圖/記者許宥孺攝)

店內座位數共288席,今(9日)上午11點開放APP訂位、12點開幕。記者於11點打開APP查看候位狀況,畫面一度顯示「404 Not Found」、「Whoops,looks like something went wrong.」。藏壽司表示,因APP瞬間湧入大量用戶,導致系統無法負荷,正全力搶修中。記者於下午1點15分再次查看,APP已可正常使用,不過畫面顯示今日候位已滿。

▲女大生搶在早上9點排隊。(圖/記者許宥孺攝)

現場部分,人潮大爆滿,民眾有秩序的繞著店家周圍排隊,人龍至少超過200公尺。搶先第一入場的洪姓女大生是自己來嘗鮮,她表示,今天剛好沒有課,衝著限定口味,早上9點就來排隊,想說先吃吃看,好吃再揪朋友來,本來想說會很多人,結果剛好排第一,今天總共吃了21盤,想吃的都吃吃看,吃了一輪,覺得店鋪限定的蒲燒鰻魚玉子海苔包很好吃。

▲藏壽司高雄時代大道店獨家引進射擊遊戲。(圖/記者許宥孺攝)

來到藏壽司,最期待的用餐環節絕對是扭蛋遊戲。「藏壽司全球旗艦店」有別於其他分店,獨家引進日本祭典上才看得到的「千本」及「射擊」2款遊戲,需要透過扭蛋獲得遊戲券才能體驗。

第2組入場的黃先生表示,和朋友9點多來排隊,共吃了25盤獲得遊戲券,他體驗射擊遊戲,感覺很特別、很新奇。

▲藏壽司高雄時代大道店開幕,吸引千人朝聖嘗鮮。(圖/記者許宥孺攝)

▲預約系統大當機,現場候位得等210分鐘以上。(圖/記者許宥孺攝)

藏壽司表示,目前現場號碼牌已經發完,候位客人都得等210分鐘以上,由於APP當機,後續於APP訂位成功的客人,將視現場情況安排入座。

藏壽司時代大道店5月9日至15日試營運時間為每日中午12點至晚間9點;16日起正式開幕,營業時間週一至週五為中午11點至晚上10點,/週六、週日為上午10點30分至晚上10點。開幕期間(5/9-5/22)也推出9折優惠,參加FB或IG活動打卡上傳照片並評分,於結帳時出示手機畫面,即可享有單店限定9折優惠。

▲店內用餐區以日本簾幕區隔,營造包廂感。(圖/記者許宥孺攝)