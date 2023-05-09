郭台銘指李大維擋BNT疫苗　綠委斥斷章取義：公佈資料請「全文公布」

▲鴻海創辦人郭台銘。（圖／記者李毓康攝）



記者杜冠霖／台北報導

聯電榮譽副董事長宣明智昨日（8日）晚間在台北喜來登大飯店宴請國民黨民代，為鴻海創辦人郭台銘爭取支持，郭更在席間批評蔡政府阻擋BNT疫苗採購，更將矛頭指向前總統府秘書長李大維。對此，綠委9日回應，世衛組織與疫苗生產公司不可能賣給非政府機關，因此需要政府跟民間單位一起努力，希望郭公布來往紀錄、文件資料時要「全文公布」。

民進黨立委劉世芳表示，建議大家去問李大維本人，自己更相信這是郭董斷章取義或是他只聽一半，因為從歷次出來的資料，包括總統府公布台積電在講述關於整體台灣政府採購BNT疫苗時，是大家群策群力。

劉世芳指出，有一點要注意，在台灣採購國外疫苗是政府對政府，所以是政府跟民間單位要一起努力，不是要誰要獨攬功勞，一起努力採購到BNT疫苗時必須要顧及國家主權，當你透過民間機構購買疫苗時被矮化，相信朝野政黨包括郭台銘本人都無法接受。

民進黨立委鄭運鵬表示，郭台銘在兩年前協助購買BNT，相信從總統府、行政院到國人，都很感謝他們在這段時間的努力，但是他可能忘了時序，當時總統府、行政院與指揮中心若有派代表跟他溝通，也會告訴他說在該階段全世界都在搶疫苗，國際上包含世衛組織與疫苗生產公司，都不可能賣給非政府機關或非政府的聯合單位。

鄭運鵬指出，據自己了解，郭董自己也飛歐洲一趟，用私人關係盡一份心力，對於鴻海或永齡基金會、台積電跟慈濟，相信全國人民都感謝他們。但是郭台銘可能認為自己的功勞非常大，所以郭有些記憶上的誤解，郭台銘對國人有貢獻，但因為現在是選舉期間，近期的發言有點感情勒索。

對於郭台銘聲稱要公佈資料，劉世芳呼籲，希望郭台銘要公布來往紀錄、文件資料時要「全文公布」，不要只公布一部分，這樣反而會引起國內紛擾。

鄭運鵬表示，如果郭台銘有什麼資料可以公開，政府做的事一定是透明的；但他如果記憶上有錯誤，也希望他不要誤導大家去誤會有聯絡的當事人。

