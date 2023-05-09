「挺郭夜宴」多藍營民代出席　侯友宜：樂見郭董與好朋友聚餐

▲新北市長侯友宜受訪。（圖／記者崔至雲攝）



記者崔至雲／新北報導

聯電榮譽副董事長宣明智昨日晚間在台北喜來登大飯店宴請國民黨民代，為鴻海創辦人郭台銘爭取支持，餐會上共有12位現任立委和4位立委參選人出席。新北市長侯友宜今（9）日出席新北市議會，媒體問到，是否感到被搶票？侯回應，這些都是多年的好朋友，樂見郭董與好朋友聚餐，大家齊聚一堂聊聊國事，大家一起努力。

宣明智舉辦餐會被外界視為力挺郭台銘的一場「挺郭夜宴」，他表示，之所以宴請大家，是因為郭台銘是「政治素人」，希望藍營民代能夠給予指導。其中還包含「挺侯大將」謝衣鳯、林為洲、游毓蘭等人。外界關心是否是有搶票意味？侯友宜表示，大家關心的事一起共同面對，一起為這塊土地來奉獻，非常敬佩好朋友聚餐，同心為國家做事情。

昨日餐會後，陳玉珍受訪時透露，目前態勢是「地方包圍中央」，金門、雲林、南投、苗栗4縣市都挺郭，呼籲黨主席朱立倫應該聽聽「基層民意」更說這是最重要的。侯友宜回應，不管每個人在哪個職位，有共同信念、想法，愛護台灣土地的人民，一起努力加油。

宣明智昨日也送上吉祥物玩偶「Ready」，郭台銘接過玩偶後便高喊「I’m ready, and go！」。對此，侯友宜說，其實不管是宣董、郭董他都認識，大家都是愛中華民國、愛台灣這塊土地，不管送什麼東西，有共同的心念、有想法，一起團結、一起面對。