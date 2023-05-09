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郭台銘造勢最大敗筆是台語？　王淺秋：「他」站台才是仇恨畫面

▲▼郭台銘人生第一場造勢晚會選高雄。（圖／記者吳世龍攝）

▲郭台銘人生第一場造勢晚會選高雄，右邊第4位是前高雄縣長楊秋興。（圖／記者吳世龍攝）

記者詹宜庭／台北報導

鴻海創辦人郭台銘積極爭取國民黨提名參選2024總統，7日晚間於高雄市鳳山區舉行首場大型造勢活動。對此，前高雄市新聞局長王淺秋8日表示，郭台銘的台語不好是技術性問題，但前高雄縣長楊秋興站在旁邊，還講出酸溜溜攻擊的話語，可見他對當年的怨念沒有解，直言「這代表的不是團結與整合，而是一種仇恨的畫面，是當天造勢的敗筆。」

王淺秋昨日在節目《大新聞大爆卦》中表示，據她所知郭台銘本來有透過一些中間人，希望能跟前高雄市長韓國瑜見面，但她沒有辦法幫忙宣布他們兩人到底會不會見，只是到目前為止，韓國瑜比較傾向等黨中央有一個正式提名之後再說。

對於有記者提到最大的敗筆是郭台銘台語講得不夠好，王淺秋則認為，這個再調整就好，只是技術性的問題。不過，她覺得當中有一個核心的價值，就是郭台銘曾說團結很重要，但當天台上站的人卻有前高雄縣長楊秋興。

「如果楊秋興現在有心要道歉，或是過程當中有哪些想要修正都沒有關係，可問題是，他站在旁邊之後，講出來的話，仍然是酸溜溜的、攻擊的，仍然對當年的怨念沒有解。」王淺秋說，當年的恩恩怨怨，沒有誰欠誰，倒是對前立法院長王金平有點不好意思。

王淺秋提及，當時2018選舉三山造勢，王金平的確幫了很多的忙，但是跟總統大選又是兩件事情，對他的確比較不好意思。可是對於其他如楊秋興這些人來講，站在旁邊，又在講那些酸溜溜的，代表的不是團結也不是派系整合，代表的是一種仇恨的畫面，「所以這是當天的敗筆，非常重要的關鍵。」

2018年韓國瑜投入高雄市長選舉，楊秋興原為副市長呼聲最高的人選；不過，韓國瑜勝選後，其輔選團隊召開閉門會議，討論市政府的人事布局，楊卻指責韓國瑜陣營洩漏消息，以致有輿論說他「為己求官」，更批評韓國瑜剛當上市長就想選總統，於是在2019年5月25日提出書面辭呈辭去高雄市政府兩岸小組副召集人，不接受慰留。

而楊秋興後來也因為批評韓國瑜，遭國民黨高雄市黨部於2019年8月15日宣布開除其黨籍。楊秋興召開記者會宣布繳回國民黨黨證，即日起退出國民黨。

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