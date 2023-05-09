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林右昌驚爆介入2024大選　國民黨轟「基隆慈禧」：賴清德授意？

▲國民黨今日上午召開「『基隆慈禧』林右昌介入大選，賴清德交代！？」記者會。（圖／國民黨提供）

▲國民黨今日上午召開「『基隆慈禧』林右昌介入大選，賴清德交代！？」記者會。（圖／國民黨提供）

記者鄭佩玟／台北報導

針對基隆地方流傳出的對話截圖，顯示內政部長林右昌近日透過秘書廣邀民進黨基隆市議員、議長、立法委員、地方黨部主委共商如何應對「年底大選跟議會開議」，國民黨今（9）日召開「『基隆慈禧』林右昌介入大選，賴清德交代！？」記者會，質疑民進黨該做的職責不做，林右昌還在基隆政壇垂簾聽政，難道是綠營在基隆的「慈禧太后」？

文傳會副主委林家興表示，「滿清末年有慈禧垂簾聽政，民國基隆有右昌下指導棋！」林右昌公然介入地方選舉，難道內政部變身民進黨的競選總部？內政部負責民生治安內政，有「天下第一部」之稱，民進黨政府該做的職責不做，卻有空去插手選舉，難怪台灣治安重案不斷、詐騙屢禁不絕，林右昌難道是基隆綠營政壇垂簾聽政的慈禧太后，忘記自己是中華民國的內政部長了嗎？實際上就連綠營內部可能都對此不滿，因為群組內才37個人，算是很私密群組，是否有人不滿林右昌有失分際，才截圖流出？

副秘書長李彥秀質疑，內政部長的所轄範圍難道包括為總統大選輔選？現在台灣治安敗壞、到處開槍、詐騙猖獗，內政部長領著全台納稅人的薪水，卻心中所想都是為民進黨輔選，甚至還拿出「不然你是要怎樣？」的態度，實在拿它沒辦法！基隆人現在面對許多困境，包括基隆捷運中央地方經費分配比例、基隆護海公投遭撤銷等等，林右昌吃基隆的米、喝基隆的水，吸的卻是基隆人的血，這就是林右昌的真面目，換位置就忘了身為基隆人要爭取的權益，心中只想著輔選！林右昌卸任前支持度約五成，他全力輔選的蔡適應支持度卻拿不到四成，基隆七個行政區全軍覆沒，賴清德找林右昌輔選，根本是請鬼拿藥單、噴票。被爆料後，賴清德跟林右昌也不敢講一句話，這就是民進黨傲慢真面目。

國民黨基隆市黨部青年發言人林佩蓁認為，林右昌高升後似乎就忘了當初對基隆人的承諾，似乎成為黨意大於民意的政治人物，讓基隆人有「真心換絕情」的感覺，當初信誓旦旦主推基隆捷運，爭取基隆零分攤款，現在卻完全變了調；他在任時主推基隆升格直轄市，升任內政部長後也毫無進度，根本是「選前山盟海誓，選後歹勢借過」；基隆人對林右昌失望至極。現在基隆很多地方還需要林部長協助，但遺憾的是林右昌似乎對2022選舉結果難以釋懷，對謝國樑市長處處刁難，連公投權利都不下放給人民，林右昌卻還有額外心力，干涉地方事務，呼籲林右昌別當基隆的惡婆婆、別當基隆的慈禧太后，應好好在內政部協助基隆發展。

林家興抨擊，賴清德曾自稱要「用民主來對抗專制」，那該不該照照鏡子，是不是自己就是綠色新專制的代言人？難道不該對抗民進黨這種黨國不分的專制心態？賴清德若要自清，就應該出面對林右昌這種公器私用、黨國一體、以行政資源介入選舉的做法表態。林右昌如此把內政部變成信賴台灣的「第二競總」，2024的總統與立委大選還會是公正選舉嗎？綠營長期執政縣市已有各種作票疑雲，內政部長赤裸裸介入地方選舉甚至總統大選，人民還敢信賴台灣的民主嗎？林呼籲，「請林右昌專心內政，不要垂簾聽政！請賴清德出來面對，不要藏頭露尾！」

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