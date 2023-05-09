訪星國是避風頭還是向中國傳遞政治訊息？　侯友宜怒：不要污衊我

▲陳乃瑜製作一連串的選擇題詢問新北市長侯友宜。（圖／記者許靖騏攝，下同）

記者崔至雲／新北報導

新北市議會今（9）進行總質詢，民進黨新北市議員陳乃瑜製作一連串的選擇題詢問新北市長侯友宜，其中一題問到，出訪新加坡是為了避風頭，還是向中國傳遞政治訊息？侯臉色略顯嚴肅，並表示，「我最不能接受用謊言汙衊別人，成就自己」再說，「沒有的事情，請不要污衊，請不要亂說話，這句話送給你！」。

媒體人羅友志日前爆料，侯友宜以500萬元「搓圓仔湯」事件。陳乃瑜問到，去新加坡的原因，一、是為了「避搓圓仔湯風頭」；第二、是「向中國傳遞政治訊息」？

侯友宜此時收起笑容，並表示「我最不能接受用謊言汙衊別人，成就自己。」陳乃瑜直回，「這句話也送給您。」侯再說，「也送給妳」。

侯友宜強調，他出訪新加坡是以新北市長的角色，去了解綠色金融，以及文化。陳乃瑜打斷並批，是否是去新加坡墊高自己，密會中國大使向中國輸誠，「以後誰還會相信侯說三平三安、捍衛中華民國」。

陳乃瑜提問中也包含「哪些行為被視為間諜？」、「誰會把上面行為視為間諜？」「台灣該跟誰結盟？」等。以上的題目，侯友宜均強調，中華民國有法治的權益，不只有上述這些選項，「答案都是C，這些題目是申論題不是選擇題，議員題目要做好」，對於民等、友善，用平等友善方式，都可以視為盟邦，盟邦越多越好，不是單一可以選擇。

陳乃瑜再問「一個中國是哪一國？中華民國還是中華人民共和國？」侯友宜答詢時表示，「我知道議員想的可能是C」，但他的答案就是中華民國，一切按照中華民國憲法，最後再說「我擔心議員有其他答案，寫成A、B」。

