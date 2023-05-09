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中國外交官恐嚇議員！　加拿大政府下令驅逐

▲加拿大外交部長趙美蘭（Melanie Joly）。（圖／路透）

▲加拿大外交部長趙美蘭宣布，中國外交官趙巍已被加國列為不受歡迎人物。（圖／路透）

文／中央社渥太華8日綜合外電報導

加拿大政府今天宣布驅逐一位中國外交官，這名外交官被控試圖恐嚇加拿大保守黨國會議員莊文浩（Michael Chong）和他在香港的親屬，因為莊文浩過去曾批評北京當局。

法新社報導，加拿大外交部長趙美蘭（Melanie Joly）透過聲明表示：「加拿大已經決定宣布趙巍先生為不受歡迎人物。」

她還提到：「我已經明確表示，我們不會容忍任何形式的外國干涉我國內政行徑。駐加拿大的外交官已被警告，如果他們從事此類行為，他們將被遣送回國。」

加拿大「環球郵報」（The Globe and Mail）上週報導稱渥太華當局對北京干涉加國事務視而不見後，反對黨湧現抗議聲浪。

「環球郵報」引述機密文件和匿名安全消息來源報導，由於莊文浩在2021年2月投票支持譴責北京對待新疆維吾爾人之舉構成種族滅絕的動議，中國情報機構計劃制裁他和他的親戚。

報導引用加拿大安全情報局（CSIS）機密文件指出，這「幾乎可以斷定是想藉此殺雞儆猴，阻止其他人採取反中立場」。當時就傳出一名中國駐多倫多領事館的外交官員牽涉其中。

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