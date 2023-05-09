　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

柯文哲9月退選總統？　黃暐瀚：非選不可！「藍白合」不會發生

▲▼民眾黨主席柯文哲今日(5/8)正式領表登記，將代表台灣民眾黨參加第16任中華民國總統選舉。（圖／記者湯興漢攝）

▲民眾黨主席柯文哲。（圖／記者湯興漢攝）

記者詹宜庭／台北報導

民眾黨主席柯文哲今登記黨內總統初選，但民進黨台北市議員王世堅日前曾預測，柯文哲恐在9月「抽腿」大選，和國民黨換取立法院長。對此，資深媒體人黃暐瀚9日斷言，如果柯文哲想「極大化」民眾黨的不分區選票，總統就非選不可，而到時藍營期待的「藍白合」，以及綠營猶疑的「落跑論」，可能都只是猜想，終究不會發生。

針對柯文哲9月是否轉為投入不分區立委，黃暐瀚表示，國民黨一直喊「非綠大聯盟」，但遲遲未與民眾黨接觸；民進黨則是觀望再三，不確定柯文哲是不是真會選到底、是否真的會「藍白合」，或是認為柯文哲「當選總統」機率不高，可能9月落跑改選不分區。

黃暐瀚指出，提出柯文哲會放棄選總統改進立法院的人是王世堅，但柯文哲登記參選被問到這個問題時，卻當場反嗆王世堅「不要說了就跑，要不要來賭吞曲棍球！」他說，柯文哲9月到底會不會真的落跑改選不分區，其實以目前的民調來看，柯文哲選總統的「當選機率」確實不高。

不過，黃暐瀚也說，雖然柯文哲當選機率不高，但參選總統依舊有意義：首先，第三勢力超脫藍綠，儘管最後柯文哲沒贏，手上拿到的票數代表台灣的民意，藍綠都得低頭謙虛。第二，選總統才能帶動立委選情，特別是「不分區立委」，柯文哲帶領民眾黨小雞全台巡講拜票，認同者如果最後因為「下架藍綠」的理由而含淚不投柯文哲，但手上還有不分區選票，光是利用補償心態，就可能堅定選民轉投民眾黨。

黃暐瀚斷言，如果柯文哲想「極大化」民眾黨的不分區選票，總統就非選不可，而到時藍營期待的「藍白合」，以及綠營猶疑的「落跑論」，可能都只是猜想，終究不會發生。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
徐巧芯爆蔡政府擋疫苗祕辛　郭台銘簽「全家移民不選總統」承諾書
越式洗髮「妹子待2小時超崩潰」　嚇到尿不出！網瞬間滅火了
不給報仇！　大咖角頭剁刀砍斷他雙掌
21歲台灣女孩挑戰世界大胃王！　嗑炸雞「全程笑咪咪」吃進8強
LIVE／母女遭撞1死奪命影像曝！高大成揭「南投斷掌」內幕　
王思佳吃喜酒…被揪「全身香奈兒複製關穎」！　對方親上火線表態
心疼3歲女童來不及長大…路人放鮮花、玩具追悼
NBA史上第一人！柯瑞三分進球數破4000　切入戲耍詹皇、A
等到了！超商美式、拿鐵「通通買1送1」　只限3天

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

徐巧芯爆蔡政府擋疫苗祕辛　郭台銘簽「全家移民不選總統」承諾書

郭台銘將還原BNT採購秘辛　國民黨聲援：追究民進黨擋疫苗真相

楊秋興站台是敗筆？　她在現場曝：郭台銘辦公室也訝異他衝上台

CNN曾細數「郭台銘投資跳票史」　向多國承諾1.02兆投資都沒兌現

建議侯友宜喊「反共保台」　游盈隆：只怕他沒這個膽量

綠嗆侯友宜「反一國兩制」是騙選票　她提賴清德「反共不反中」打臉

女性教召課程標準與男生一致　召員：「有家才有國」我來保家衛國

郭台銘指李大維擋BNT疫苗　綠委斥斷章取義：公佈資料請「全文公布」

外交部5／16發行新版MRP護照　外觀曝光

在板橋蓋核電廠回「OK」惹議　葉元之澄清：綠營操控網軍抹黑

小知識大道理！汽車過戶最容易忽略的秘密大公開

母女過馬路遭孕婦駕車撞　3歲童倒地搶救不治...

奪命畫面曝！母女牽手過馬路遭猛撞　前後車輪輾過…3歲女童慘死

小禎：討論王思佳能更幸福嗎　心疼好友「她也是受害者」

小甜甜遭前夫控虐狗「愛犬噴血見骨」　怒揭過程...她爆氣反擊：有毛病！

母女牽手過馬路遭孕婦猛撞　父失3歲愛女：一定討公道

越南媽決心讓1歲兒斷母乳　心疼孩緊抓自己：好想哭...

郭台銘上台「沉默2分鐘」　郭子乾3度救場：有直播

南投男「被斷雙掌」丟包急診　斷掌丟橋下找不回！7嫌羈押

影片曝！不只星宇航空　成田怪風全體降落失敗

徐巧芯爆蔡政府擋疫苗祕辛　郭台銘簽「全家移民不選總統」承諾書

郭台銘將還原BNT採購秘辛　國民黨聲援：追究民進黨擋疫苗真相

楊秋興站台是敗筆？　她在現場曝：郭台銘辦公室也訝異他衝上台

CNN曾細數「郭台銘投資跳票史」　向多國承諾1.02兆投資都沒兌現

建議侯友宜喊「反共保台」　游盈隆：只怕他沒這個膽量

綠嗆侯友宜「反一國兩制」是騙選票　她提賴清德「反共不反中」打臉

女性教召課程標準與男生一致　召員：「有家才有國」我來保家衛國

郭台銘指李大維擋BNT疫苗　綠委斥斷章取義：公佈資料請「全文公布」

外交部5／16發行新版MRP護照　外觀曝光

在板橋蓋核電廠回「OK」惹議　葉元之澄清：綠營操控網軍抹黑

T1職籃桃園雲豹傳勞資爭議　職籃工會發聲明回應了

Sony開發計畫大爆料！PS5 Pro爆2024年推出、掌機Q Lite問世？

7寶爸網紅認錯了！被轟用小孩賺錢「揭妻崩潰現況」　全家收入來源曝光

大谷翔平打擊回溫！雙安都是長打　明掛帥先發拚本季第5勝

專騙同修！佛寺女志工假投資吸金逾千萬　落網早已脫產

徐巧芯爆蔡政府擋疫苗祕辛　郭台銘簽「全家移民不選總統」承諾書

LinkedIn宣布裁員716人　逐步關閉中國求職APP

不只狒狒！老虎群養自相殘殺　動保團體籲監委全面清查六福村

台南新化行車糾紛當街互罵　新化警：雙方都要罰

慶祝母親節！立委劉櫂豪送多肉植物　祝所有媽媽健康快樂

政治熱門新聞

數位身分證延宕　陳建仁：沒有10億賠償全民埋單的問題

志願役去年4066人退場創新高　近5年平均2成兵寧賠錢閃人

再2天入監！　陳致中憶往事：希望孩子不會少算爸爸一個人

快訊／「真相只有一個」！　郭台銘嗆這2天公布BNT採購秘辛

快訊／招募未成年到國外當豬仔　最重關10.5年

挺郭夜宴16人名單曝　郭台銘親揭1事

首次女性教召Day 2　5公里行軍、戰鬥教練畫面曝光

游淑慧對戰王世堅　最新網路民調出爐

張國煒熬夜開機超時？不歸勞基法管

數位身分證喊卡　他轟：10億全民埋單見證政府無能

郭台銘造勢最大敗筆是台語？　王淺秋：「他」站台才是仇恨畫面

快訊／環保署升格環境部！　立院三讀

「大安居民」柯文哲巧遇羅智強拜票

宣明智「挺郭夜宴」邀14藍委到場12人　出席名單、談話內容曝

更多熱門

相關新聞

民眾黨能不能取代國民黨？　柯文哲前幕僚分析關鍵：要面對現況

民眾黨能不能取代國民黨？　柯文哲前幕僚分析關鍵：要面對現況

民眾黨主席柯文哲8日赴中央黨部登記參選2024總統，由於黨內僅柯文哲一人登記，屆時17日民眾黨將正式公告提名。有網友在PTT上發問「民眾黨取代國民黨的可能性？」，曾在柯文哲競選台北市長時幫忙負責操刀Line帳號的民眾黨前不分區立委提名人吳靜怡分析6原因，直言想在狹小格局的操作下，卻又要走出小眾市場，唯一就是面對現況。

「大安居民」柯文哲巧遇羅智強拜票

「大安居民」柯文哲巧遇羅智強拜票

數位身分證喊卡　他轟：10億全民埋單見證政府無能

數位身分證喊卡　他轟：10億全民埋單見證政府無能

柯文哲：與對岸展開溝通對話　「爭取台灣最大生存空間」

柯文哲：與對岸展開溝通對話　「爭取台灣最大生存空間」

曝柯文哲「非常堅定」參選到底　陳智菡：對決賴清德民調沒輸

曝柯文哲「非常堅定」參選到底　陳智菡：對決賴清德民調沒輸

關鍵字：

柯文哲黃偉喊民眾黨

讀者迴響

熱門新聞

麻煩了！　周末全台變天

峇里島正妹全裸死在浴缸！生前照曝光

全台連下2天！　梅雨再來時間曝

10催情食物「吃了讓人想色色」！他一試驚呼：硬又持久

即／雄獅突發重訊：檢警進公司搜查

王思佳回應假包疑雲！Toyz：她在說謊

酒商遭剁雙掌　高大成曝江湖規矩：下次剁腳

逛好市多「只買1物」就閃人　原因曝：當超商逛

4歲童肺炎高燒5天　急轉診揪出元兇

台南母女被撞命案女童死因曝

王思佳甩假包風波首露臉！老公隔空告白

他遭恐怖斷掌！爆惹到超大咖角頭

2天賺2549萬噸　全台水庫最大贏家出爐

大樂透飆4.3億！3生肖運勢翻轉大發橫財

梅雨大豐收！　下波「全台再變天」

更多

最夯影音

更多
小知識大道理！汽車過戶最容易忽略的秘密大公開

小知識大道理！汽車過戶最容易忽略的秘密大公開
母女過馬路遭孕婦駕車撞　3歲童倒地搶救不治...

母女過馬路遭孕婦駕車撞　3歲童倒地搶救不治...

奪命畫面曝！母女牽手過馬路遭猛撞　前後車輪輾過…3歲女童慘死

奪命畫面曝！母女牽手過馬路遭猛撞　前後車輪輾過…3歲女童慘死

小禎：討論王思佳能更幸福嗎　心疼好友「她也是受害者」

小禎：討論王思佳能更幸福嗎　心疼好友「她也是受害者」

小甜甜遭前夫控虐狗「愛犬噴血見骨」　怒揭過程...她爆氣反擊：有毛病！

小甜甜遭前夫控虐狗「愛犬噴血見骨」　怒揭過程...她爆氣反擊：有毛病！

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

全館滿$3000限量送毛孩保健品

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面