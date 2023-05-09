柯文哲9月退選總統？　黃暐瀚：非選不可！「藍白合」不會發生

▲民眾黨主席柯文哲。（圖／記者湯興漢攝）



記者詹宜庭／台北報導

民眾黨主席柯文哲今登記黨內總統初選，但民進黨台北市議員王世堅日前曾預測，柯文哲恐在9月「抽腿」大選，和國民黨換取立法院長。對此，資深媒體人黃暐瀚9日斷言，如果柯文哲想「極大化」民眾黨的不分區選票，總統就非選不可，而到時藍營期待的「藍白合」，以及綠營猶疑的「落跑論」，可能都只是猜想，終究不會發生。

針對柯文哲9月是否轉為投入不分區立委，黃暐瀚表示，國民黨一直喊「非綠大聯盟」，但遲遲未與民眾黨接觸；民進黨則是觀望再三，不確定柯文哲是不是真會選到底、是否真的會「藍白合」，或是認為柯文哲「當選總統」機率不高，可能9月落跑改選不分區。

黃暐瀚指出，提出柯文哲會放棄選總統改進立法院的人是王世堅，但柯文哲登記參選被問到這個問題時，卻當場反嗆王世堅「不要說了就跑，要不要來賭吞曲棍球！」他說，柯文哲9月到底會不會真的落跑改選不分區，其實以目前的民調來看，柯文哲選總統的「當選機率」確實不高。

不過，黃暐瀚也說，雖然柯文哲當選機率不高，但參選總統依舊有意義：首先，第三勢力超脫藍綠，儘管最後柯文哲沒贏，手上拿到的票數代表台灣的民意，藍綠都得低頭謙虛。第二，選總統才能帶動立委選情，特別是「不分區立委」，柯文哲帶領民眾黨小雞全台巡講拜票，認同者如果最後因為「下架藍綠」的理由而含淚不投柯文哲，但手上還有不分區選票，光是利用補償心態，就可能堅定選民轉投民眾黨。

黃暐瀚斷言，如果柯文哲想「極大化」民眾黨的不分區選票，總統就非選不可，而到時藍營期待的「藍白合」，以及綠營猶疑的「落跑論」，可能都只是猜想，終究不會發生。