2024翻轉時刻！柯文哲：與對岸展開對話　「爭取最大生存空間」

▲柯文哲今日正式領表登記，將代表台灣民眾黨參加第16任中華民國總統選舉。（圖／記者湯興漢攝）

記者江采蓁／綜合報導

民眾黨主席柯文哲8日赴中央黨部登記參選2024總統，由於黨內僅柯文哲一人登記，所以無初選民調問題，屆時17日民眾黨將正式公告提名柯文哲。柯強調，2024是翻轉的時刻，台灣需要一個理性、務實、科學的領導者，會以「台灣自主、兩岸和平」為核心，發展穩定區域經貿關係、與對岸展開溝通對話，務實爭取台灣最大生存空間。

柯文哲在臉書上表示，我們正處在一個關鍵時代，台灣應該是美麗之島福爾摩沙，卻變成了外媒所說的「世界最危險之地」。而這幾年，台灣的年度代表字是「苦、茫、翻、亂、漲」，出現低薪、高房價、政府沒效率、政策大撒幣、財政無紀律、貪腐掠奪、產業失衡、能源短缺的問題。

「2024，是『翻轉』的關鍵時刻」，柯文哲強調，台灣需要一個理性、務實、科學的領導者，一個不以短期利益犧牲長期利益、不以政黨利益犧牲國家利益的領導人，帶領台灣解決各種危機、解除人民生活的壓力。他也承諾他會清廉、勤政、愛民、愛鄉土，建立尊重專業的廉能政府、深化民主法治、建立公義社會，帶領產業升級，讓經濟再度繁盛飛揚；會以「台灣自主、兩岸和平」為核心，發展穩定區域經貿關係、與對岸展開溝通對話，務實爭取台灣最大生存空間。

最後柯文哲提出，人民和解，才有共融社會；政黨和解，才有團結台灣；兩岸和平，才有永續台灣；所以台灣的選擇，就是柯文哲。