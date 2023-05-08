廠商求償5.26億！數位身分證喊卡　他轟：10億全民埋單見證政府無能

記者陳致平／台北報導

因資安及隱私權疑慮未解，行政院前年宣布暫緩換發「新式數位身分證」，承攬相關業務之廠商向政府求償5.26億元，加上已購機器、場地費及維持運轉的空調費用5.24億元，12日將進行第5次求償協調，如協商仍破局，將由全民埋單10.5億元的費用。對此，民眾黨立委邱臣遠直指，政府有疏失，監察院應該介入調查。

邱臣遠痛批，數位身分證政策錯誤，全民埋單，國人花10億見證政府無能。他認為，監察院應該介入調查釐清相關責任，而前院長蘇貞昌和前內政部部長徐國勇已經走人，現任行政院長陳建仁、內政部長林右昌如何善後？必須向國人說明清楚。



另外，數發部已經於去年成立，針對資安問題應該儘速提出具體對策，如確實無法保證數位身分證的資訊安全，也應儘速向國人說明，而不是拖延不作為。

邱臣遠表示，此案是前行政院長賴清德任內推動，計畫分十年編列48.9億元推動數位ID，由於政府洩漏個資情形頻傳，故在109年底內政委員會審查預算時，遭到朝野立委凍結4億元預算。卻沒想到這項政策在遭到立法院凍結後，行政院於前年1月宣布暫緩執行，至今遲遲沒有進展。

邱臣遠指出，政府當初在缺乏妥善配套措施保障個資安全的情形下，草率推動換發數位身分證政策，卻又遲遲拿不出解決辦法，造成後續問題一一浮現，現在還可能要全民為當時錯誤的決策埋單，實在說不過去。

「現在賴清德前行政院長忙著競選總統，蘇貞昌前院長也已不在任，只能交由中央銀行幫擦屁股」，邱臣遠批評以上作為，實在讓人難以接受。

各國在推行數位身分證方面的情況不盡相同，行政院2018年12月底宣布啟動換發數位身分證，在全球有有多國使用數位身分證，包含世界上數位身分證發展最先進的國家之一愛沙尼亞，其數位身分證（e-Residency Card）採用智慧卡技術，具有簽名、加密和身分驗證功能。該卡允許持卡人在線上辦理各種政府和商業事務，如開設銀行帳戶、網上營業登記等。

另外，如新加坡的數位身分證（SingPass）是一個全面的身分驗證系統，旨在提供便利和安全的線上服務，此系統不僅可以用於政府機構的辦事服務，還可用於線上銀行、健康保險和其他私人機構的身分驗證；瑞典的數位身分證（BankID）可廣泛使用的身分驗證系統，由各家銀行合作提供。該系統使用個人編號和密碼來驗證身分，用戶可以在網上進行各種金融和其他交易；韓國的數位身分證（i-PIN）用於網上身分驗證的系統，它通過用戶的國民身分證號碼和密碼來驗證身分，並可用於網上銀行、網購和其他線上服務。