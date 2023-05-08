鄉民點名行人地獄再+1　「讓人體驗一條命的青蛙過河」交警要管了

圖文／鏡週刊

民進黨前立委鄭寶清妻子日前在桃園過馬路時遭左轉的轎車撞飛，引發媒體關注，最近一名網友在八卦版發文也談到去桃園的親身經歷，指出每次從台北坐火車到桃園辦事，都覺得桃園站前的車道迴轉斑馬線是「行人地獄」，因為騎機車或開車的人都不禮讓行人，甚至還會加速或硬插，直言「桃園火車站前斑馬線是不是讓人體驗一條命的青蛙過河？」

原PO 7日在PTT八卦版發文表示，近期幾個月都要到桃園辦事，每次到了桃園火車站前，都會看到騎機車或開車的人各種不守規則的亂象，不是緊貼斑馬線或硬插，不然就是斑馬線前加速突然急煞嚇人，他認為「桃園人是不是都沒有暫停禮讓觀念？」

貼文引發網友熱議，不少人表示贊同痛批「行人過馬路，沒在讓的，南部無誤」，更有網友吐槽「是整個桃園都是行人地獄，謝謝」「桃園站中壢站規劃都爛到不行，超級落後」。

對此，桃市警局交通警察大隊長林鼎泰也在7日宣布將在本市8大路口重點執法和宣導，目前初步擬在桃園區中山桃園區中山及南華路口、中山及正光路口，中壢區元化及新生路口、高鐵北路一段周邊，還有平鎮區中豐及延平路口、德育及振興路口，八德區介壽及廣福路口、福國街及四維路口等車流量大的路口先行實施，預計嚴懲不禮讓行人的車輛，並將加強取締違規車輛，宣導禮讓行人，希望洗刷行人地獄惡名。





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