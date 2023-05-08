妻女牽手走斑馬線遭撞1死1重傷　死者父：一定替女兒討公道！

記者林悅／台南報導

台南市北區成功路人行道上母女車禍命案，造成母親重傷在加護病房觀察，尚未脫離險境，3歲女兒送醫不治身亡，檢警8日下午5時多相驗，死者父親對肇事杜女十分不滿，只求妻子能化險為夷，但他一定替死去的女兒「討公道」！

▲台南市北區成功路人行道上母女車禍命案，造成3歲女兒送醫不治身亡，台南市警五分局報請檢察官相驗，死者父親（藍色衣服）等家屬到場協助。（圖／記者林悅翻攝，下同）

死者父親指出，她女兒2、3周前感冒，都去忠義路1家診所看病，並拿過敏藥吃，今天因感冒好得差不多，但還有一些咳嗽，所以妻子開車帶著女兒去看病並拿藥，可能是看完病，妻子帶著女兒徒步要去停車場開車，未料過馬路竟遭杜女開公司車撞上，妻子在醫院加護病房觀察尚未脫離險境，3歲的女兒卻走了，他實在難以接受，為何人好好走在斑馬線上會被撞成1死1重傷，這對政府立法要禮讓行人路權無疑是很大的諷刺。

▲死者父親表示，現在他只希望妻子能化險為夷，平安出院，但他身為一個父親，一定要替女兒討公道。

死者父親說，他們住台南市安南區，今天本來是要回屏東他的老家，所以他請假，準備等妻女看病拿藥後，就一起回老家，但現在卻變成妻子在醫院命危，女兒身亡，這都是杜女所為。

死者父親說，車禍現場成功路、忠義路口是頗大的路口，車流輛很大，行人眾多，杜女卻能開車撞上走在斑馬線上的妻女，實在太離譜；他說，杜女本身懷孕，可能本來就是1位媽媽，或是將做媽媽的人，卻做出這樣的事，可以還他1個女兒嗎？他的女兒在車禍現場當場就失去呼吸心跳，現在他只希望妻子能化險為夷，平安出院，但身為一個父親，一定要替女兒討公道。