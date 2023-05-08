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大陸 大陸焦點 特派現場

峇里島情侶浴血慘死　正妹全裸死在浴缸！生前美照曝光

峇里島2中國客浴血慘亡，全裸躺浴缸死者竟是正妹！網嘆「跟錯男友紅顏薄命」。（翻自微博）

▲峇里島2陸客浴血慘亡，案件在大陸引起熱議，正妹全裸躺浴缸死者生前照曝光。（翻自微博）

圖文／鏡週刊

本月1日發生在印尼峇里島五星級洲際酒店命案，造成2名中國遊客死亡，而且死狀悽慘。目前這起命案在中國國內引發極大討論，甚至兩人的社交網站都被肉搜出，網友更驚見女死者是一名正妹，感嘆她「紅顏薄命」。

這起事件發生在本月1日清晨6時43分左右，飯店大廳人員接到房客電話，表示他聽到另一名房客，在走廊大聲求救。飯店人員獲報後趕緊到現場查看，但只見一名男子全身赤裸躺在走廊上，渾身浴血，身上多處有傷，但男子已經沒有氣息。之後飯店人員又在浴室浴缸內，發現一名女子躺在裡面，同樣是全裸狀態，而且身上一樣有傷，最後兩人都被證實不幸死亡。

兩人的社交帳號被肉搜出。（翻自微博）
女子則被發現全裸死在浴缸內。（翻自《Radar Bali》）
 

目前印尼警方並未對此案件多做說明，只表示不排除他殺，但消息傳回中國國內，立刻引發中國網友熱烈討論，甚至兩人的社交帳號都被肉搜出。網友更發現，女死者本人其實是一名正妹，她上傳的照片張張都是打扮時尚，也看得出她生活過得不錯，經常和男友遊山玩水。

目前兩人為何會在峇里島身亡，原因尚未得知，不過網友傳聞，稱男子因有財務糾紛，連帶造成正妹女友也要一起「陪葬」。不少網友看到正妹的照片後，感嘆地說：「紅顏薄命」、「跟錯男友了。」



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