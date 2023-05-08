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他背「媽媽骨灰罈」流浪13年　苗縣府伸援手

謝姓街友無力買塔位，只好將母親骨灰罈帶在身上流浪13年。（示意圖，photoAC）

▲謝姓街友無力買塔位，只好將母親骨灰罈帶在身上流浪13年。（示意圖，photoAC）

圖文／鏡週刊

謝姓男子因為無力買塔位，只能將媽媽的骨灰罈背在身上，13年來從新北市流浪到苗栗縣，每逢思念媽媽就拿出擦拭，展現孝心。苗栗縣政府獲知他的情況後，協助他將骨灰罈入塔。

64歲謝姓男子原本與媽媽相依為命，2010年媽媽過世後，慈善單位幫忙辦理後事，但他沒有錢買塔位，只好將骨灰罈放在背包裡隨身攜帶。他先後流浪到苑裡鎮的公園、活動中心和公墓，平日靠在宮廟打雜換取飯錢。

今年3月，苗縣府社會處接獲通報，派出社工和鎮公所人員訪視謝男，社工這才發現謝男隨身攜帶骨灰罈一事，謝男認為有骨灰罈陪伴就像有媽媽在身邊，但進廟時會將背包放在外面，離開時才再將骨灰罈背在身後。

最後社會處選擇提供生活重建服務，先是幫謝男申請健保卡和領取「全民共享普發現金」6,000元，另外也轉介中華九紫慈善會，並且加上承慈生命禮儀有限公司和後龍萬善祠協力，最後順利將謝男母親骨灰罈入塔，完成他的心願。

入塔儀式上，謝男多次擲筊沒有結果，直到他告訴媽媽「自己會努力過生活」，希望母親「不要掛念」「安心入新居」，才得到筊杯的同意。謝男哭著完成最後一程，在場的社工也動容不已。社會處表示未來會持續關懷謝男的生活狀況，並協助他找工作和租屋。



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