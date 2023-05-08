挺中華民國憲法！　侯友宜表態「反台獨」：台獨沒有法律依據

▲侯友宜赴新北市議會備詢。（圖／記者許靖騏攝）

記者鄭佩玟／新北報導

新北市長侯友宜有望代表國民黨角逐2024總統大選，針對國家主權定位，侯友宜今（8）日明確表達，中華民國具有法律根據，但台獨沒有法律根據，「所以我反對台獨！」當被問到是否支持九二共識、一中各表，侯則多次重申，「就是尊重中華民國憲法。」

侯友宜今天在市議會接受市議員陳啟能提問，「中華民國叫做華獨，台灣叫做台獨，既然都是獨，那兩個一起獨也沒什麼差別？」侯友宜回答：「不能這樣講，因為一個是有法律根據的，叫中華民國憲法」，接著搖手反對稱，「台獨是沒有法律依據的！所以我反對台獨！」

陳啟能直詢問，「你是不是中華民國台灣新北市長？」侯友宜駁斥，「我是中華民國新北市長，像中華民國憲法，就是只有寫中華民國，沒有寫中華民國台灣喔！」陳啟能再問，國民黨仍秉持九二共識、一中各表，但習近平已經沒有要跟國民黨各表了，目前只有一表，希望侯友宜能對此確切表達立場。侯友宜表示，「我已經講過了，就是尊重中華民國憲法。」

侯友宜強調，一切都都遵守中華民國憲法，我國是民主自由也是法治國家，既然有法治的話，像是兩岸人民關係關係條例，中華民國憲法，包括國名、國旗、國防都有相關規定，大家就照規定來，「希望台灣跟中華民國大家都團結。」

民進黨市議員許昭興也問，侯友宜身為國民黨員，未來可能代表國民黨參選總統，對於國民黨秉持的九二共識「你到底支不支持？」侯則再度重申，「我就是支持中華民國憲法。」