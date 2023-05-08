郭台銘拚徵召選出「悲壯感」　黃光芹揭秘辛：這回國民黨對不起他

▲郭台銘積極爭取國民黨2024總統提名。（圖／記者吳世龍攝）

記者江采蓁／綜合報導

鴻海創辦人郭台銘為爭取國民黨2024總統提名動作頻頻，卻傳出黨內已內定在5月17日徵召新北市長侯友宜。對此，資深媒體人黃光芹8日就在臉書分析郭台銘爭取提名的過程，表示郭台銘用正式初選的方式在拚徵召，選著選著選出一種悲壯的感覺，若國民黨確定在5月17日中常會提名侯友宜，不拿出一個可昭公信的說法，「國民黨這個渣黨，還有什麼誠信可言？」

「這回，國民黨對不起郭台銘！」，黃光芹直言，郭台銘這次參與國民黨的提名作業，所走的每一步，均遵循黨中央的意旨在走，高層說一他不敢做二，如果不清不楚、不明不白，就把他做掉，黨中央必須有人出來負責。

黃光芹透露，事實上，在郭台銘說了「年輕氣盛」被打爆之後不久，他就擬妥聲明打算正式道歉，但被黨中央按了下來；而2月21日郭台銘開始臉書發文，關切民生議題，主打缺蛋危機，但才打了一天，黨中央就要他停手，並且建議他不要再對外發言，他也就這麼乖乖地沈寂了35天；直到黨的徵召辦法終於出爐，他花了3天搞定訪美行程，事前也趁黨主席朱立倫和秘書長黃健庭親訪時面報，朱黃兩人鼓勵有加。

黃光芹表示，事情發生變化，始於4月5日郭台銘在機場記者會上九十度鞠躬道歉，並在黨中央的授意下做出承諾，一旦敗選將全力挺侯友宜，並團結一心達成國會過半的使命。她點出，接下來，郭台銘的選舉聲勢開始翻轉，網路民調一面倒，坊間民調三腳督走揚，與侯友宜接近平盤。

但黃光芹提到，4月13日黃健庭就出來講話了，距離黨中央當初告知郭，提名最晚不會超過6月18日，足足還有2個月，黃健庭卻放話「就是侯友宜」了，不管有意無意，都造成「郭台銘沒有了」的既定印象，也適時壓制了郭台銘的民調增長。

黃光芹強調，郭台銘用正式初選的方式在拚徵召，選著選著選出一種悲壯的感覺。她認為，國民黨若確定在5月17日中常會提名，不拿出一個可昭公信的說法來，她相信郭台銘還是會信守承諾，但她也大批，「國民黨這個渣黨，還有什麼誠信可言？」