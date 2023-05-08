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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

邀14位藍委出席「挺郭夜宴」　宣明智不認國民黨內定侯友宜

▲▼宣明智宴請立委＆立委參選人餐會，郭台銘親自出席。（圖／記者李毓康攝）

▲宣明智宴請立委＆立委參選人餐會，郭台銘親自出席。（圖／記者李毓康攝）

記者鄭佩玟／台北報導

聯電榮譽副董事長宣明智今（8）晚在台北某知名五星飯店附設高檔餐廳邀宴立委，被外界認為是力挺鴻海創辦人郭台銘的「挺郭夜宴」。宣明智對此表示，今天有14、15位立委出席，主要是給「政治素人」郭台銘一些指導。他也說，不認為國民黨已經內定徵召侯友宜，「何必需要繞這麼一圈？」而主人翁郭台銘也於晚間6十48分到場。

宣明智事前接受媒體聯訪表示，今天宴客的目的，主要大家都曉得郭董是政治素人，對政治還是陌生，所以邀請一些立委朋友，他們熟知民眾在想什麼，也比較知道現在政府的問題在哪裡，希望他們能給予指導，也藉這個機會跟大家請益。媒體問有多少人出席，宣明智答，大概14、15位立委，大家一起坐一桌大桌。

另有媒體提問，企業界怎麼看2024總統人選？宣明智答，從自己個人的觀點來看，目前大家看到的未來領導人人選，其實他們都非常傑出優秀，「侯市長是我的好朋友，郭董我也非常熟識」，他們都是非常優秀，希望國民黨的機制能夠做得盡善盡美，大家都能團結。

針對媒體提問國民黨內定5月17日徵召侯友宜，宣明智表示，不認為有什麼干擾，因為各種猜測都有，不覺得有內定的事，何必需要繞這麼一圈？

對於未來如何幫忙郭台銘，宣明智答，國民黨應該要團結，全國也要團結，大家在愛國家、幫助國家發展的前提下，能夠同心協力合作，應該是全民的期待。至於立委陳玉珍今天也在同一餐廳擺下宴席，他表示，陳玉珍原來就在這邊訂了另外一個聚會，與今天邀宴立委是沒有關聯的。

據記者觀察，立委陳玉珍、鄭正鈐、鄭天財，立委參選人李彥秀、徐巧芯、徐耀昌魚貫而入，但有些藍委是從地下停車場直接上樓，避開媒體。

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