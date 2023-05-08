台中議會假鈔灑滿天！購物節經費藍綠互嗆　3.5億預算混亂中三讀

記者游瓊華／台中報導

台中市議會今天（8日）進行定期會大會，卻出現假鈔滿天飛的畫面！經發局提出「消費金歡喜送計畫」追加3.5億元，企圖再度闖關，遭到民進黨議員強烈反對，要求退回，綠營議員衝到官員席前大灑假鈔，表達抗議。混亂中，議長張清照敲槌宣布預算通過並散會，藍營也不甘示弱，站上主席台高喊「購物節、GOGOGO」。

▲台中議會假鈔灑滿天！購物節經費沒共識藍綠互嗆。（圖／記者游瓊華攝）



▲台中購物節經費沒共識，藍綠陣營今天在議會互嗆。（圖／記者游瓊華攝，下同）



這次台中市議會定期會，市府的購物節「金喜送」3.5億元預算一直是爭議重點。今（8）日上午追加預算2、3讀會，民進黨議員鄭功進批評市府未遵循去年附帶決議，購物節經費不能採追加方式辦理，且3.5億元可以做很多事，市府不要只會撒錢，要求退回預算。

鄭功進話沒說完，就走向市長盧秀燕，民進黨團其他議員隨即拿起海報手板，站在官員席面大撒假鈔，努批市府「浪費公帑，藐視議會」。議長張清照在一陣混亂中宣讀「金喜送」預算，並敲槌三讀通過，隨即宣佈散會。藍營議員不甘示弱，站上主席台高喊「購物節、GOGOGO」、「全市經濟一起拚」與站在前方的民進黨互較聲量。

台中市議會民進黨團會後召開記者會，市議員蔡耀頡表示，台中市政府3屆購物節只有抽獎，沒照顧基層及市場攤販，且這次又違反上屆議會決議，仍維持現金抽獎方案，民進黨團將提出覆議案，審查該筆預算與市府提出的新方案。