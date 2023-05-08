快訊／13台冷氣室外機「整排掉落」　台中逢甲10汽機車慘挨砸

記者許權毅／台中報導
台中市逢甲商圈今日13時40分，傳出adidas運動用品店冷氣室外機掉落意外，現場整排室外機原本固定在鐵皮屋外的鐵架上，疑似因支撐度不足，不慎砸落。現場總計有2台轎車、8台機車遭砸。
▲台中市逢甲商圈今日傳出adidas運動用品店外冷氣室外機掉落 。（圖／記者許權毅攝，下同）
事故現場總計有兩台轎車較為嚴重，車頂遭到鐵架以及室外機砸中，佈滿刮痕。第六分局指出，店家張姓負責人向警方表示，將會對車主賠償，目前已經通報相關單位前來吊起冷氣。
記者許權毅／台中報導
台中市逢甲商圈今日13時40分，傳出adidas運動用品店冷氣室外機掉落意外，現場整排室外機原本固定在鐵皮屋外的鐵架上，疑似因支撐度不足，不慎砸落。現場總計有2台轎車、8台機車遭砸。
▲台中市逢甲商圈今日傳出adidas運動用品店外冷氣室外機掉落 。（圖／記者許權毅攝，下同）
事故現場總計有兩台轎車較為嚴重，車頂遭到鐵架以及室外機砸中，佈滿刮痕。第六分局指出，店家張姓負責人向警方表示，將會對車主賠償，目前已經通報相關單位前來吊起冷氣。
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