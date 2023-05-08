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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

傳9月「抽腿」和藍營換立法院長　柯文哲喊話王世堅：賭吞曲棍球

▲▼民眾黨主席柯文哲今日(5/8)正式領表登記，將代表台灣民眾黨參加第16任中華民國總統選舉。（圖／記者湯興漢攝）

▲民眾黨主席柯文哲8日正式領表登記，將代表台灣民眾黨參加第16任中華民國總統選舉。（圖／記者湯興漢攝，下同）

記者袁茵／台北報導

民眾黨主席柯文哲挑戰2024總統大選，8日趕在最後一天壓軸登記，預計17日獲得黨內提名，20日對外說明參選理念；但民進黨台北市議員王世堅預測，柯文哲恐在9月「抽腿」大選，和國民黨換取立法院長。對此，柯文哲酸說，要賭就賭大一點，「賭吞曲棍球如何？」

柯文哲8日上午9時30分到民眾黨中央黨部登記總統初選，由於民眾黨僅只有柯文哲一人登記，所以無初選協調問題，可望於17日獲黨內提名，20日召開記者會說明選總統理念、兩岸論述，包括在美國就不斷提及的「台灣自主、兩岸和平」。

▲▼民眾黨主席柯文哲今日(5/8)正式領表登記，將代表台灣民眾黨參加第16任中華民國總統選舉。（圖／記者湯興漢攝）

關於如何評價未來的可能對手新北市長侯友宜、鴻海集團創辦人郭台銘，以及民進黨黨主席賴清德？柯文哲表示，重點不是對手如何，自己常常開玩笑稱「計程車就是最好的政治評論員」，比晚上的Call in節目還準確，以前計程車司機認為「誰做總統我都是開計程車，哪有差！」但最近發現態度似乎不太一樣。

柯文哲提及，這次總統選舉是台灣人第一次思考「要選誰」、「選不對的話，會對國家產生什麼影響」，台灣現在的重點不是總統候選人是誰，而是誰能解決當前台灣必須面對的問題，理論上台灣應當是美麗之島福爾摩沙，不可以是世界上被評為很危險的地方，但自己到美國後發現，理論上認為不會有戰爭，但國外的智庫還是很擔心。

柯文哲說，台灣現在不只是「五缺」，連缺工、缺雞蛋都跑出來，之後還有年金、勞保破產等問題，現在要思考的不是評論哪個候選人，更重要的是思考誰能解決當前台灣的問題。

▲▼民眾黨主席柯文哲今日(5/8)正式領表登記，將代表台灣民眾黨參加第16任中華民國總統選舉。（圖／記者湯興漢攝）

被問到這次預計不分區拿下幾席，以及「藍白合」卡關狀況為何？國民黨有沒有派人找過民眾黨？柯文哲表示，不分區部分，民眾黨選決會會展開各方徵詢，希望能夠「替國家培養人才」，且要適應國家當前的需要，所以會從企業界或有實務功能的人為主。

柯文哲提及，「藍白合」應當是政治價值、政治理念的討論，不是密室政治後分配席次權位，「你們要想想，柯文哲是有辦法跟你們共事嗎？倒過來看，你們是不是有辦法跟柯文哲共事、一起工作，這才是問題。」自己常常說DNA不一樣很難結合，政治理念、政治價值是彼此溝通辯論，每天一直算立委幾席，這就是為什麼民眾不喜歡政治，「理想性太少」。

另外，關於王世堅預測柯文哲可能在9月「抽腿」大選，和國民黨換取立法院長？柯文哲直言，自己昨天有看到王世堅講這句話，「要賭就賭大一點，賭吞曲棍球怎麼樣？你不要每次隨便講一講就跑掉，賭吞曲棍球！」

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