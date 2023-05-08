「藍白合」破局！柯文哲登記總統初選　喊話：密室政治不符合人民期望

記者袁茵／台北報導

民眾黨主席柯文哲今（8）日上午9時30分到中央黨部正式登記參加2024黨內總統初選，似象徵國民黨主席朱立倫不斷喊的「藍白合」破局。柯文哲表示，一直沒看到拋出「藍白合」概念的人，思考雙方能否合作，「若理念價值不相容，要怎麼合作？」

▲民眾黨主席柯文哲8日領表登記，代表台灣民眾黨參加第16任中華民國總統選舉。（圖／記者湯興漢攝，以下皆同）

柯文哲日前指派辦公室發言人、前台北市政府發言人陳智菡於2日領取登記表格，並繳交5萬元領表費用，隨後開始展開收集35名黨代表聯署書、申請警察刑事紀錄證明書（良民證）等作業，並且在今日上午9時30分左右前往中央黨部正式登記，包括繳納200萬元作業費用。

針對今日正式登記參選，是否宣告「藍白合作」不可能實現？柯文哲回應，「藍白合」一直是大家關心的題目，但「藍白合」更重要的是理念價值的結合才對，而不是權力分配，至今看不到說出「藍白合」概念的人，有無思考雙方是否能合作，「如果這是理念價值的不相容，那這要怎麼合作？這樣會流於一種權力分配。」

柯文哲提及，政治固然有世俗的一面，但政治也有理想的一面，當然他是團結一切可團結的力量，但不是流於密室政治的權力分配，「如果是這樣的話，老百姓也不會支持」，但仍可以有理念價值的合作，例如民眾黨在立院針對國計民生有意義、好處的議題，仍可以跟其他政黨合作，但從來沒為政黨利益分配而屈就。

柯文哲認為，雙方政治價值、政治理念有沒有相容，以及是否可以合作，這才是重點，但至今一直流於密室政治的權力分配、立委席次怎麼分，這不符合台灣人民期望。