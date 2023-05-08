認了破台語「講得不好會改進」！郭台銘被問到這題　當場爽朗笑了

記者蔡佩旻、莊智勝／雲林報導

鴻海董事長郭台銘力爭國民黨內2024總統候選人提名，昨(7日)晚間於高雄鳳山舉辦首場「為台為民」造勢晚會，今(8日)上午走訪雲林西螺，視察傳統醬油觀光工廠，並與農會幹部座談交流。郭台銘一早被媒體記者追問，昨天鳳山造勢是否有動員時，僅露出爽朗笑聲，未做出正面回應。

▲郭台銘被問及鳳山造勢是否有動員時，露出爽朗笑容。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

郭台銘今表示，昨天早上5點鐘就起來擬晚上造勢的講稿，有一些比較有政治意涵的文字，要轉化成台語的口語，經過一個庶民語言，變成台語與鄉親們溝通，昨天5點鐘就一直改稿，下午一直念，練得不熟練，講得不好，大家建議下次講國語就好，所以下一場會國、台語摻著講，「我想說南部很多鄉親國語聽不太懂，希望盡量跟每個鄉親溝通，我會改善，國台語比例可能一半一半、或二成八成，我會再調整，屏東場我會改變，我的意思沒表達清楚，是我練習不夠，我要努力。」

現場有媒體問及，購買BNT疫苗遭到蔡政府阻擋一事，郭台銘則表示，不再重複回應，「很多事情大家都知道了，我不再多說。」此外，還有記者當場提問，有某公司員工爆料，昨天鳳山造勢是動員去的，郭台銘聽到後則是輕輕搖搖頭，說了句「我、我沒有…」，隨後即露出爽朗笑聲「哈哈哈」。