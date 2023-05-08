藍白合破局？柯文哲今登記選總統　侯友宜：給予高度尊重

▲侯友宜新北市議會備詢。（圖／記者許靖騏攝）

記者鄭佩玟／新北報導

民眾黨主席柯文哲今（8）日前往民眾黨中央黨部登記參選總統，被外界視為「藍白合」破局。新北市長侯友宜上午被問及此事，表示要尊重柯文哲的規劃。至於聯電榮譽副董事長宣明智今晚出面作東，宴請國民黨立委，鴻海創辦人郭台銘將親自出席，侯友宜則說，其實都是老朋友，老朋友關心國事，要跟很多民意代表相聚會、討論問題，覺得大家都是一起面對所有問題。

柯文哲今天正式登記參選總統，針對「藍白合」是否破局？柯表示，這理應是基於政治理念價值和理想的合作關係，而非密室協商討論權力分配。他強調，台灣政治就是這樣，理想性太少，民眾才不喜歡，希望團結一切可團結的力量，但不是流於密室政治。

對於「藍白合」破局議題，侯友宜表示，要尊重柯文哲的規劃，柯有自己的想法跟步驟，要給予高度尊重。

媒體也提問，前立法院長王金平欣見侯友宜成功協調多場立委初選，堪稱新一代「喬王」，侯對此表示，在雙北共同生活圈裡面，不管台北市議員游淑慧、李彥秀、張斯綱、陳重文，其實都是為雙北共同生活圈共同在扮演非常積極認真的民意代表，樂見大家肯為生活圈努力做事，團結在一起；最重要是大家攜手合作，只要讓生活圈更好，大家一起努力，共同面對挑戰。