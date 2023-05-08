違停租賃車藏毒！警盤查又遇婦人車禍流血…先救人再抓人

記者陳以昇／新北報導

新北市保大霹靂小組日前在盤查一部租賃車違停，發現男駕駛車內中央扶手有一支吸管，懷疑用來吸食毒品，正當要盤查時，不遠處一名白髮老婦正好被機車撞倒，右腿血流不止，員警立即先救助老婦幫她止血送醫，隨後再檢驗吸管有毒品安非他命反應，當場查獲安毒、海洛因及吸食工具，訊後依毒品罪將他移送，並追查毒品來源。

▲新北市保大盤查毒販，剛好遇到老婦被撞倒 。（圖／記者陳以昇翻攝）

警方表示，3日晚間新北市保安大隊霹靂小組在三重區執行巡邏勤務時，發現一部iRent租賃車違停在路邊，員警立即下車盤查，過程中43歲黃姓男子神色有異，露出慌張神情，還顧左右而言他轉移話題，員警拿手電筒往車內一照，發現駕駛座扶手處放了一支吸管，旁邊還有不明白色粉末，經檢驗是支含安非他命毒品的吸管。

▼老婦被撞倒右腿鮮血直流 。（圖／記者陳以昇翻攝）

同時間，不遠處突然發生一起車禍，其中1名員警立即前往查看，只見一名白髮老婦倒在路中，右腿有明顯撕裂傷且大量出血，員警不慌不忙，請身旁民眾協助拿出其背包內的「止血帶」，緊急幫老嫗做止血處理，並協助送上救護車。

另一頭盤查人車的員警發現黃嫌持有毒吸管後，隨後在駕駛座腳邊盒子內起獲毒品海洛因4包（3.9公克）、安非他命7包（17.4公克）、海洛因毒吸管3支、安非他命毒吸管1支、海洛因針筒1支、全新未使用夾鏈袋一批及磅秤1個，全案訊後依違反毒品危害防制條例罪嫌移送偵辦，後續將再追查溯源。

▼新北市保大盤查毒販 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼新北市保大盤查毒販，起獲毒品安非他命、海洛因 。（圖／記者陳以昇翻攝）