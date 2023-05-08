　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

2023桃園桐花祭客家傳統美食　納入「九豐格客家餐盒」驚豔味蕾

▲2023桃園桐花祭客家傳統美食，納入「九豐格客家餐盒」

▲2023桃園桐花祭客家傳統美食，納入「九豐格客家餐盒」。（圖／李織芳提供）

記者楊淑媛／桃園報導

「2023桃園桐花祭-桐花小旅行」7日於蘆竹區五酒桶山劃下句點。活動吸引來自桃園、龜山、南崁，甚至遠從板橋、新莊前來的遊客，超過兩百人參與。平常就常接近大自然的吳再國表示，這次特別從南投搭車來，想抓住桐花的最後身影，卻意外被「九豐格客家餐盒」驚豔！

▲2023桃園桐花祭客家傳統美食，納入「九豐格客家餐盒」

▲「2023桃園桐花祭-桐花小旅行」於蘆竹區五酒桶山劃下句點。（圖／李織芳提供）

南崁文化協會承桃園市政府客家局所託，除了策劃當下最時興的山林市集，更結合在地人、在地物，開發出客家伴手禮「九豐格餐盒」，把九種客家傳統美食納入九宮格餐盒裡，米食特別採用蘆竹在地種稻150年的德門居之「天賜米」。在地市議員許清順表示，好難得能把在地農作做這麼精心的設計。

▲2023桃園桐花祭客家傳統美食，納入「九豐格客家餐盒」

▲市議員許清順、錢龍出席「2023桃園桐花祭-桐花小旅行」。（圖／李織芳提供）

長期作稻米文創商品開發的小魚人文設計負責人游景龍表示，移居南崁後，一直希望回饋鄉里，透過南崁文協認識返鄉青農林奕賢，終達成心願。曾任甜點師傅的理事黎世緯為純正客家子弟，他說，這次採西方糕點的概念開發「九豐格餐盒」，西方糕點更重美感，故九道菜成色必須有「跳躍感」，主色調以紅色系打底，嚴選了客家傳統美食「紅粄」、「柿餅」、「紅麴飯」；設計總監游景龍提議紅色系再延「深」，帶入「梅乾扣肉」、「客家鹹肉」及「甜
米糕」。

▲2023桃園桐花祭客家傳統美食，納入「九豐格客家餐盒」

為使色澤更跳，而有了「鳳梨木耳」的黃色、「客家小炒」及「青糰」的鮮綠色，完美詮釋客家特色美食，就是要讓民眾「色、香、味」覺都得到滿足。「九豐格客家餐盒」未上市先轟動，桃園市政顧問陳信守都想主動推一波「客家會議便當」。

餐盒設計體現傳統客家敬天慎祖、豐儉並存、善用風土的飲食文化。理事周昱全說，我們向包材廠商預定了六款不同尺寸與材質的餐盒，把九道菜放入，試了37種擺盤方式，最終選定以「白色木質餐盒」作為畫布，把對比色澤強烈的九道菜確定擺位。

閩南人說的草仔粿，就是客家人說的「青糰」，又稱「艾粄」，傳統上用來祭拜祖先；紅色的粿稱為「紅粄」用來祭天與吉祥祝福。黎世緯表示，採用蘆竹在地食材是首要原則，例如：大竹黑豬肉、坑子天賜米。不過，傳統的梅乾菜還得回主產地找尋：嚴選不加任何人工甘味劑，還要求芥菜得曬在竹竿上。黎世緯解釋，因為芥菜變成梅乾菜的發酵過程，很吃「風水」，放在竹竿上才能完整風乾，放入罐內發酵。滿四年是最佳的黃金賞味時機，最顯甘醇；發酵不足未能展現正統客家味，超過四年的梅乾菜，結構則逐漸鬆散，技術的拿捏只有在傳統客家庄才能找到。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

ET快訊
「TOYOTA Corolla Cross」小改款換新引擎！
心痛！刺青爸狂甩5月嬰巴掌「哭X小」　2幼童站一旁嚇壞
LIVE／挑戰2024！　柯文哲壓軸登記總統初選
有人吃A肝莓驗出陽性！　新北衛生局證實
好市多稱「3月前沒人吃莓果染A肝」！醫爆：新北有人驗出陽性
快訊／星宇航股價遇亂流　開盤跌逾3%
小甜甜被控虐狗！喉嚨到肚子都裂開　整晚放傷口惡化
快訊／14縣市大雨特報　雨停時間曝！今跌10度整天涼冷
阿伯打翻珍奶還嗆「我很帥趕快拍」　一見列車長秒變臉

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

2023桃園桐花祭客家傳統美食　納入「九豐格客家餐盒」驚豔味蕾

保障民眾消費權益　黃偉哲要求稽核好市多支付消費者相關醫療費用

郭台銘上台沉默2分鐘說不出話　郭子乾三度救場提醒「現場有直播」

新北助業者導入數位科技　創造金粉級會員經濟

歡慶母親節！新北貢寮鮑優惠團購　美味料理慰勞媽媽辛勞

彰化夜空「不明光點」狂飄！居民嚇壞躲回家：是UFO？

府中15「青春不散場」主題影展　青春影像書寫成長記憶

2023府中文化沙龍講座　5月場次開講分享青年創業

商品標示新法5／18上路　新北提醒違法最重罰20萬元

2023白河蓮花季揭幕　黃偉哲表揚模範母親讚慈愛如蓮花之美

網質疑王思佳：幹嘛不去專櫃買包？　關穎揭「配貨亂撒錢像比賽」也找代購

王思佳「砸90萬」愛馬仕包已送驗　若代購賣假貨..撂狠話：弄他祖宗18代

星宇大延誤旅客困機場　張國煒一早現身道歉！

星宇機長與塔台對話曝　張國煒稱成田機場反悔

惡劣女高生玩迴轉台壽司　「開蓋沒拿餐」事後還不認

台74特斯拉自撞斷兩截！驚悚瞬間影片曝...2年輕男酒駕慘死

星宇害客夜宿機場賠禮盒　含一盒鳳梨酥＋延誤證明

星宇遇成田怪風機上視角　4度重飛猛晃乘客尖叫

台74電動車自撞斷2截　2年輕男酒駕...搶救不治

趙小僑愛女「典典寶寶」初次游泳！　穿比基尼玩水...要被融化惹＞＜

2023桃園桐花祭客家傳統美食　納入「九豐格客家餐盒」驚豔味蕾

保障民眾消費權益　黃偉哲要求稽核好市多支付消費者相關醫療費用

郭台銘上台沉默2分鐘說不出話　郭子乾三度救場提醒「現場有直播」

新北助業者導入數位科技　創造金粉級會員經濟

歡慶母親節！新北貢寮鮑優惠團購　美味料理慰勞媽媽辛勞

彰化夜空「不明光點」狂飄！居民嚇壞躲回家：是UFO？

府中15「青春不散場」主題影展　青春影像書寫成長記憶

2023府中文化沙龍講座　5月場次開講分享青年創業

商品標示新法5／18上路　新北提醒違法最重罰20萬元

2023白河蓮花季揭幕　黃偉哲表揚模範母親讚慈愛如蓮花之美

明年大聯盟傳史上首次韓國開幕　教士戰道奇金河成很期待

傳美國擬採烏克蘭模式軍援台灣　邱國正：不算軍購

修法增列一般民眾投共刑責？　馮世寬：我對全國老百姓有信心

星宇讓旅客滯留日本　消基會：除賠償機票也該給優惠券

志願役士兵退場創新高　邱國正：年輕人沒意願「勉強不得」

心痛畫面曝！刺青爸狂甩5月嬰巴掌「哭X小」　2幼童站一旁嚇壞

王思佳又被質疑「50萬香奈兒包」真偽　網提3疑慮：背面掉一顆鑽

郭台銘高雄造勢演講　他點關鍵：聽完內心只有難過而已

霸氣外露的「緬因貓」個性其實超溫柔！傳說竟是浣熊的後代？

LIVE／代表民眾黨挑戰2024　柯文哲壓軸登記總統初選

屏東男酒醉脫褲露鳥！扒光女友衣路口狂打　她求「幫報警」沒人敢救

地方熱門新聞

郭台銘上台沉默2分鐘　郭子乾三度救場

彰化夜空「不明光點」狂飄！居民嚇：UFO？

黃偉哲要求稽核好市多支付消費者相關醫療費用

新北板橋民權社宅　5／18起開放申租

桃園「邂逅站前-時空月老事務所」浪漫展開

逢甲「31年地標級麥當勞」傳月底熄燈

同一盞！　樂天桃園棒球場燈柱設備又故障

2023白河蓮花季揭幕

柴犬離奇出現民宅遮雨棚

2023桃園桐花祭　「九豐格客家餐盒」驚豔味蕾

外送員忙接單午餐留放超商卻被人偷走

賽神蝦大賽　得冠公蝦破紀錄

「逢甲麥當勞要收了」苦主是他們！

郭台銘「敏盛便當會」　藍營期2024「郭候配」

更多熱門

相關新聞

五月雪來了！基隆、桃園桐花季開跑

五月雪來了！基隆、桃園桐花季開跑

每年四月下旬開始，雪白的油桐花陸續在山間綻放，增添詩情畫意。基隆市桐花季將於今（22）日於瑪西焦炭窯開展，規劃一日限定賞花音樂會、在地小農農夫市集及豬籠粄DIY等活動。而桃園的桐花季將於明（23）日開催，大溪、楊梅、龜山、龍潭與蘆竹都能賞花。

桃園南崁百人吃瓜做民調　四成送瓜給智堅

桃園南崁百人吃瓜做民調　四成送瓜給智堅

南崁首辦兒童影展　8月多部影片播放

南崁首辦兒童影展　8月多部影片播放

南崁文化協會　推動食在有文化

南崁文化協會　推動食在有文化

關鍵字：

2023桃園桐花祭九豐格客家餐盒南崁文化協會

讀者迴響

熱門新聞

梅雨大豐收！　下波「全台再變天」

保全騙女主委上床6次　驚見她找上門嚇傻

不只星宇航空！　怪風「全體降落失敗」影片曝

偉大母愛！她大叫「抱緊1月嬰」交給婆婆才昏倒

她挺星宇開轟：國人旅遊水準有夠低級

尹恩惠無私公開急速健康減肥法

辣人妻健身巧遇鄰居！開房3小時下場慘了

泌尿醫揭「完美交合時間」！嘆：2分鐘真的太短了

才跟酷炫敬酒！特斯拉男嗨完酒駕亡

雨彈炸4縣市！彭啟明曝整坨水氣將襲台

今降10℃！12縣市大雨溼全台　下波變天時間曝

搭高鐵被賞巴掌！妹子拒和解慘吞罰單

即／大雷雨夜襲　4縣市大雨警戒

星宇航空延誤！賠償禮盒內容曝

獨／網質疑王思佳6疑點！精品業者解密了

更多

最夯影音

更多
網質疑王思佳：幹嘛不去專櫃買包？　關穎揭「配貨亂撒錢像比賽」也找代購

網質疑王思佳：幹嘛不去專櫃買包？　關穎揭「配貨亂撒錢像比賽」也找代購
王思佳「砸90萬」愛馬仕包已送驗　若代購賣假貨..撂狠話：弄他祖宗18代

王思佳「砸90萬」愛馬仕包已送驗　若代購賣假貨..撂狠話：弄他祖宗18代

星宇大延誤旅客困機場　張國煒一早現身道歉！

星宇大延誤旅客困機場　張國煒一早現身道歉！

星宇機長與塔台對話曝　張國煒稱成田機場反悔

星宇機長與塔台對話曝　張國煒稱成田機場反悔

惡劣女高生玩迴轉台壽司　「開蓋沒拿餐」事後還不認

惡劣女高生玩迴轉台壽司　「開蓋沒拿餐」事後還不認

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵物王國★歡樂毛兒節

寵物王國★歡樂毛兒節

飼料49折起，滿$1288送零食，滿$1688送$168購物金!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面