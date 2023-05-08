2023桃園桐花祭客家傳統美食　納入「九豐格客家餐盒」驚豔味蕾

▲2023桃園桐花祭客家傳統美食，納入「九豐格客家餐盒」。（圖／李織芳提供）

記者楊淑媛／桃園報導

「2023桃園桐花祭-桐花小旅行」7日於蘆竹區五酒桶山劃下句點。活動吸引來自桃園、龜山、南崁，甚至遠從板橋、新莊前來的遊客，超過兩百人參與。平常就常接近大自然的吳再國表示，這次特別從南投搭車來，想抓住桐花的最後身影，卻意外被「九豐格客家餐盒」驚豔！

▲「2023桃園桐花祭-桐花小旅行」於蘆竹區五酒桶山劃下句點。（圖／李織芳提供）

南崁文化協會承桃園市政府客家局所託，除了策劃當下最時興的山林市集，更結合在地人、在地物，開發出客家伴手禮「九豐格餐盒」，把九種客家傳統美食納入九宮格餐盒裡，米食特別採用蘆竹在地種稻150年的德門居之「天賜米」。在地市議員許清順表示，好難得能把在地農作做這麼精心的設計。

▲市議員許清順、錢龍出席「2023桃園桐花祭-桐花小旅行」。（圖／李織芳提供）

長期作稻米文創商品開發的小魚人文設計負責人游景龍表示，移居南崁後，一直希望回饋鄉里，透過南崁文協認識返鄉青農林奕賢，終達成心願。曾任甜點師傅的理事黎世緯為純正客家子弟，他說，這次採西方糕點的概念開發「九豐格餐盒」，西方糕點更重美感，故九道菜成色必須有「跳躍感」，主色調以紅色系打底，嚴選了客家傳統美食「紅粄」、「柿餅」、「紅麴飯」；設計總監游景龍提議紅色系再延「深」，帶入「梅乾扣肉」、「客家鹹肉」及「甜

米糕」。

為使色澤更跳，而有了「鳳梨木耳」的黃色、「客家小炒」及「青糰」的鮮綠色，完美詮釋客家特色美食，就是要讓民眾「色、香、味」覺都得到滿足。「九豐格客家餐盒」未上市先轟動，桃園市政顧問陳信守都想主動推一波「客家會議便當」。

餐盒設計體現傳統客家敬天慎祖、豐儉並存、善用風土的飲食文化。理事周昱全說，我們向包材廠商預定了六款不同尺寸與材質的餐盒，把九道菜放入，試了37種擺盤方式，最終選定以「白色木質餐盒」作為畫布，把對比色澤強烈的九道菜確定擺位。

閩南人說的草仔粿，就是客家人說的「青糰」，又稱「艾粄」，傳統上用來祭拜祖先；紅色的粿稱為「紅粄」用來祭天與吉祥祝福。黎世緯表示，採用蘆竹在地食材是首要原則，例如：大竹黑豬肉、坑子天賜米。不過，傳統的梅乾菜還得回主產地找尋：嚴選不加任何人工甘味劑，還要求芥菜得曬在竹竿上。黎世緯解釋，因為芥菜變成梅乾菜的發酵過程，很吃「風水」，放在竹竿上才能完整風乾，放入罐內發酵。滿四年是最佳的黃金賞味時機，最顯甘醇；發酵不足未能展現正統客家味，超過四年的梅乾菜，結構則逐漸鬆散，技術的拿捏只有在傳統客家庄才能找到。