走紅毯看電影！南崁首辦兒童影展　8月還有多部精彩影片播放

▲居民走紅毯看電影。（圖／李織芳提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園蘆竹區南崁文化協會舉辦首屆南崁兒童影展，邀請居住在南崁的藝人楊千霈擔任影展大使，影展26日於南崁兒童藝術村開跑，吸引許多居民前往看電影。南崁文化協會理事長高瑞麟指出，8月2、9、16日的三個週日假期，仍有多部精彩影片播放，歡迎親子一起來看電影。

▲藝人楊千霈(中)擔任影展大使。（圖／李織芳提供）

高瑞麟說，由南崁在地居民自行籌辦的首屆南崁兒童影展，獲得〈公共電視〉與〈國家電影中心〉節目協助，邀請到藝人楊千霈擔任影展大使，為了歡迎來參加影展活動的居民，26日他們於進入電影院的場外鋪上紅毯，讓所有參與的民眾各個都是今日的「最佳男女主角」，走星光大道去看電影，留下難忘的記憶。

▲南崁首辦兒童影展八月還有多部精彩影片播放。（圖／李織芳提供）

影展開幕片「熊星人與地球人」投入高規格的動畫技術，帶領孩子進行有趣的哲學思辨。公視節目部副理林瓊芬對於能有這樣大螢幕播出公共電視節目的機會非常感動，也強調兒少節目讓孩童與青少年參與的重要性。例如設有「熊星電話亭」，讓孩童表達自身看完節目的體悟。

▲南崁首辦兒童影展於南崁兒童藝術村開跑。（圖／李織芳提供）

而在8月2日即將播映的「台灣特有種-翡翠樹蛙」影片，更邀請孩童與青少年實際參與拍攝台灣特有生物。而影展方也邀請到從13歲起就參與夜間拍攝樹蛙生態，目前就讀高二的莊博鈞同學出席映後座談，對於2019課綱學習履歷有疑惑的家長同學，絕對不能錯過這樣請教超這等豐富自己學習履歷典範的機會。

高瑞麟表示，首屆舉辦兒童影展，或許規模不大，但如同孩童學步，期待未來的壯大。畢竟我們的孩子都會是20-30年後的決策者和管理者，我們想帶給孩子的未來，都從現在的行動開始。

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