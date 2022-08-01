桃園南崁百人吃瓜快閃做民調　四成要送瓜給智堅

▲桃園南崁百人吃瓜快閃做民調。（圖／南崁文化協會提供）

記者楊淑媛／桃園報導

炎炎夏日，來片甜美多汁西瓜，真消暑！距2022桃園市長、市議員選戰，還有3個多月，桃園市蘆竹區南崁文化協會於桃林鐵路步道舉辦「一元吃西瓜」街頭快閃民意調查，邀請路過的100名南崁公民選出「最想送西瓜給他吃的市長候選人」及「最想陪吃西瓜的選區市議員候選人」，以趣味手法進行民調。

一小時快閃民調，3位市長參選人，林智堅獲四成民眾送瓜吃。蘆竹區7名市議員參選人則陸續到場和市民互動，新人錢龍勤跑獲青睞得第一，前市議員許清順搶第二。

南崁文化協會理事長高瑞麟表示，桃林鐵路步道是上南崁社區民眾常散步的區域，這份街頭快閃民調，非常庶民，無任何政治奧援、政府補助，協會自發舉辦，希望打造「市民與議員候選人」互動平台，讓選民和候選人隨手啃西瓜，輕鬆聊市政。

這場街頭快閃調查時間為7月30，傍晚五時至六時，參與民眾均為成年選民，共發出101枚一元硬幣。民眾取得硬幣，先以簽字筆自行選出「最想陪吃西瓜的選區市議員候選人」，再將一元硬幣投入「最想送西瓜給他吃的市長候選人」票桶內；前項總計101票，後項總計99票。

南崁文化協會顧問李織芳推測，也許選民忘了投入，或是有價硬幣仍具回收價值，才有兩票的落差。由於街頭民調無法檢核身分證，觀察參與投票民眾，以女性參與者居多。

參與街頭快閃民調的市民劉沛榛表示，很少能見到市議員，活動中，同時遇到郭麗華、張桂綿，又和其他多位參選人當面討論地方建設，很棒的公民體驗。



這場街頭民調獲蘆竹區各市議員參選人重視，市議員劉勝全派牽手陳惠香全程參與，其餘參選人均親自到場與選民互動，場面熱絡。投入的「一元硬幣」，本會將捐予社團法人桃園市自閉症協進會。