南崁文化協會推動「食在有文化」　異國美食打造社區交流平台

▲排灣族阿嬤廖季溱（右二）教導大家做「吉拿富」。（圖／南崁文化協會提供）

記者楊淑媛／桃園報導

一起分享美食文化是很開心的事！桃園市南崁文化協會利用假日、於南崁兒童藝術村舉辦「食在‧有文化」社區參與激活暨超邊緣市集活動，由在地居民提供排灣族的「吉拿富」、「越南夏捲」、「芳草秘境特調」茶飲…等各國、各族群特色食物，進行手作與講座活動，相互交流分享家鄉的美食。

▲南崁兒童藝術村的「食在有文化」活動。（圖／南崁文化協會提供）

移居南崁打拼25年的排灣族阿嬤廖季溱，對於第一次有人找她介紹排灣族的傳統美食文化，很高興教導大家做「吉拿富」指出，過往物資缺乏，只有在排灣族傳統過年、祭典時才吃得到的食物，現在雖然各種食材取得方便，但「吉拿富」所需要的葉子─「假酸漿葉」還是不易取得。

▲阮氏秋花（後排右一）示範「越南夏捲」。（圖／南崁文化協會提供）

上場試作「吉拿富」的彭小姐自告奮勇地說：「應徵助手。」結果抓不住要領，珍貴小米掉滿地。示範「越南夏捲」的阮氏秋花來台就學嫁給台灣郎，示範的「夏捲」融入現台灣味，將「貢丸」入料，阮氏秋花說：「沒有為什麼，搭起來就是「好吃」。

▲李瑩軒（左一）分享「香草茶飲搭配」。（圖／南崁文化協會提供）

從小在南崁長大的李瑩軒在南崁經營「香草農場」，成為返鄉青農，也推動「嗅覺教育」。她讓觀眾聞不同香氣的香草，端上「芳草秘境特調」茶飲，竟然不加糖也有甜味！李瑩軒說：很多香草植物都有代糖的效果，例如：甜菊、芳香萬壽菊。

▲▼南崁文化協會推動「食在有文化」。（圖／南崁文化協會提供）



南崁文化協會理事長高瑞麟12日表示，蘆竹區有20萬人口，因交通便捷，就業機會多，吸引各國、各族群移居於此，期藉由各國美食搭橋，認識異國文化並交流，南崁兒童藝術村館長黃信彰肯定活動，透過家鄉食物，聽到南崁在地人的故事，讓更多南崁人的心緊緊地連在一起。

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