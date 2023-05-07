星宇害客夜宿機場！「賠償禮盒」內容曝：一盒鳳梨酥＋延誤證明

記者李宜秦／台北報導

星宇航空日本航班延誤，302名旅客夜宿成田機場，今日緊急調派班機載客，JX1801於日本當地時間13:20起飛，目前機上188人已抵達桃園機場。星宇航空證實，致歉禮為一盒鳳梨酥。

▲星宇航空一連串誤點，造成旅客夜宿機場。（圖／路透）

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星宇航空5月6日JX803東京-台北航班，原訂於日本時間下午4:10起飛返台，由於該航機於抵達東京成田機場後，航機指示燈顯示異常，星宇航空依規定進行航機檢查，航機於日本時間晚間6:13檢查完成，準備起飛。

但昨日成田機場受到側風影響，太多航機等待起降，以至於JX803遲遲無法得到起飛許可，導致飛航組員屆臨超時問題，雖緊急自台北安排兩名機師搭機趕往東京，然因成田機場已達宵禁時間，禁止航班起降，並禁止當班旅客清關離開機場，故只能安排旅客於機場候機室過夜，提供睡袋、點心及瓶水等。

星宇航空表示，對於此次航班延誤深感抱歉，JX803之旅客將全額退票，並全力協助後續行程事宜，同時內部也將全面深刻檢視本次事件之處置措施。

另外，載運旅客返台的JX1801於日本當地時間13:20起飛，目前機上188人已抵達桃園機場。星宇航空證實，致歉禮為一盒鳳梨酥，另也附上延誤延誤證明。