星宇「沒犯錯空間」卻賭了！律師：華航、長榮不會搞到不可收拾

記者曾筠淇／綜合報導

星宇航空發生航班嚴重延誤事件，因JX800台北-東京航班遇上強風延誤，導致另2個航班JX801、JX803也受到影響。對此，網紅林智群在臉書分享看法，「雖然這樣講很殘忍，但交通業就是規模決定一切」，新航空公司的弱點就是一旦出現突發狀況，可以調整的空間很小。

▲成田機場。資料照，圖與本文無關。（圖／記者蔡玟君攝）

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林智群在臉書粉專「林智群律師（klaw）」上發文，劈頭點出新航空公司的弱點就是機隊規模不大、機組人員規模不大，所以一遇到突發狀況，可以調整的空間很小，幾乎沒有犯錯的空間。

林智群以A、B機當代號，表示A機（JX800）飛到成田機場後，因為風大無法降落，中途飛到名古屋，晚上才又回到成田機場，打亂後續作業節奏。因為A機已經來不及飛，所以只能將原先要搭乘A機的旅客改由B機（JX803）處理，不過後來又因為B機的機組人員已經超過工作時間，依法不能執行飛行任務，所以又從台北調了2個機師到成田，再過了差不多3小時。

林智群說，等機師到成田機場，可以執行飛行任務了，卻碰到機場宵禁，不能起飛，導致事件大爆發，眾多旅客只能睡在機場，「旅客心情能不爆炸嗎？」他也直言，「雖然這樣講很殘忍，但交通業就是規模決定一切」，如果華航、長榮碰到類似情況，有較多的機隊跟人員可以調度，事情就不會到這個地步。

貼文曝光後，底下網友也紛紛討論道，「商業就是如此，規模決定事業的版圖」、「謝謝律師客觀的分析」、「終於有人點出星宇的問題了」、「也是成長的過程」、「遇到亂流，先安全最重要」。

也有網友回應，「聽起來也不是星宇做錯了什麼嘛～」林智群則表示，「它（指星宇）沒什麼犯錯空間卻賭了，併班等於是把B飛機上的旅客也賭進去了，他們原本可以準時起飛的」。