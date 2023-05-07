　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

星宇「沒犯錯空間」卻賭了！律師：華航、長榮不會搞到不可收拾

記者曾筠淇／綜合報導

星宇航空發生航班嚴重延誤事件，因JX800台北-東京航班遇上強風延誤，導致另2個航班JX801、JX803也受到影響。對此，網紅林智群在臉書分享看法，「雖然這樣講很殘忍，但交通業就是規模決定一切」，新航空公司的弱點就是一旦出現突發狀況，可以調整的空間很小。

▲▼日本旅遊，日本自由行，日本個人旅行，成田機場，成田國際機場，成田機場第一航廈，成田國際機場第一航廈。（圖／記者蔡玟君攝） 

▲成田機場。資料照，圖與本文無關。（圖／記者蔡玟君攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

林智群在臉書粉專「林智群律師（klaw）」上發文，劈頭點出新航空公司的弱點就是機隊規模不大、機組人員規模不大，所以一遇到突發狀況，可以調整的空間很小，幾乎沒有犯錯的空間。

林智群以A、B機當代號，表示A機（JX800）飛到成田機場後，因為風大無法降落，中途飛到名古屋，晚上才又回到成田機場，打亂後續作業節奏。因為A機已經來不及飛，所以只能將原先要搭乘A機的旅客改由B機（JX803）處理，不過後來又因為B機的機組人員已經超過工作時間，依法不能執行飛行任務，所以又從台北調了2個機師到成田，再過了差不多3小時。

林智群說，等機師到成田機場，可以執行飛行任務了，卻碰到機場宵禁，不能起飛，導致事件大爆發，眾多旅客只能睡在機場，「旅客心情能不爆炸嗎？」他也直言，「雖然這樣講很殘忍，但交通業就是規模決定一切」，如果華航、長榮碰到類似情況，有較多的機隊跟人員可以調度，事情就不會到這個地步。

貼文曝光後，底下網友也紛紛討論道，「商業就是如此，規模決定事業的版圖」、「謝謝律師客觀的分析」、「終於有人點出星宇的問題了」、「也是成長的過程」、「遇到亂流，先安全最重要」。

也有網友回應，「聽起來也不是星宇做錯了什麼嘛～」林智群則表示，「它（指星宇）沒什麼犯錯空間卻賭了，併班等於是把B飛機上的旅客也賭進去了，他們原本可以準時起飛的」。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

ET快訊
才跟酷炫敬酒！特斯拉車主「夜店嗨完酒駕亡」　他嘆：整個很毛
僅次大腸癌卻很少人知　醫曝超兇「胃腸道基質瘤」：有症狀恐晚期
偶遇71歲張菲「合照曝光」！　曾智希驚呼：太不科學了
滯留21小時！華航林依晨曝「機場露營」畫面：星宇真的沒辦法了
快訊／郭婞淳挑戰亞錦賽史第14金　抓舉102公斤先鍍銅
洲際球場長髮妹「雨中拉帆布」　空翻滑倒仍燦笑
星宇「沒犯錯空間」卻賭了！律師：華航、長榮不會搞到不可收拾

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

百忙中完成！基隆副市長邱佩琳新作　2023「臺灣美術展」展出

陳紫渝突曝光「高二前」嫩照　考慮留回直髮！粉絲：我整個沒了

明冷空氣襲台「暴跌10度」　周末又變天迎雨！最猛雨區出爐

星宇「沒犯錯空間」卻賭了！律師：華航、長榮不會搞到不可收拾

星宇延誤「空服員成受氣包」　委屈要張國煒道歉、給合理補償

錄取率僅有2.2%！　新北高中教師聯合甄選近4000人報考創新高

星宇害客夜宿機場！「賠償禮盒」內容曝：一盒鳳梨酥＋延誤證明

蒼藍鴿開課「解析40種疾病」　優惠價3480元！已有700多人預購

不像日本退費！星宇「飛洛杉磯2航班遭波及」延誤1天　414人受害

星宇航空改進空間多　學者：轉降那一刻這樣做「所有問題不會發生」

22歲下士剛出營區撞死人　釀2死1傷「駕駛座有球棒」

小孩站起後又往前跌倒　媽重複回看：誰在拉他？

王淨「我談戀愛了！」公開認愛內幕　emo時曹佑寧買泡芙安慰：喜歡♥

鄭仲茵爆遭李亮瑾霸凌「妳好歹叫我姐」　全場氣氛凝結..真相曝光兩人淚崩

險被撞！陸三寶失控撞4車　敏捷男見他衝來Q彈一跳

訪問工地師傅能存多少錢？　他月薪7萬元基本開銷就3萬

Ella唱《戀人未滿》勾全場回憶殺！　自稱「唱跳天花板」遭謝娜虧：老了XD

實測突然往身上灑汽油　老翁上前阻止擁抱安慰

金素妍放閃李尚禹「變蟑螂也捧手心」　曝他吃日料帶手捲衝回家：花束～

站推車上玩！媽粗心舉動釀禍　下一秒孩拋空摔地躺著不動了

百忙中完成！基隆副市長邱佩琳新作　2023「臺灣美術展」展出

陳紫渝突曝光「高二前」嫩照　考慮留回直髮！粉絲：我整個沒了

明冷空氣襲台「暴跌10度」　周末又變天迎雨！最猛雨區出爐

星宇「沒犯錯空間」卻賭了！律師：華航、長榮不會搞到不可收拾

星宇延誤「空服員成受氣包」　委屈要張國煒道歉、給合理補償

錄取率僅有2.2%！　新北高中教師聯合甄選近4000人報考創新高

星宇害客夜宿機場！「賠償禮盒」內容曝：一盒鳳梨酥＋延誤證明

蒼藍鴿開課「解析40種疾病」　優惠價3480元！已有700多人預購

不像日本退費！星宇「飛洛杉磯2航班遭波及」延誤1天　414人受害

星宇航空改進空間多　學者：轉降那一刻這樣做「所有問題不會發生」

中信特攻3戰狂勝119分晉級　T1職籃年度總冠軍賽13日開打

許淑華與新住民浴佛歡度母親節　提醒多利用生活適應班、急難協助

送月老結緣手鍊！桃園「邂逅站前-時空月老事務所」浪漫展開

好市多冷凍莓果驗出A肝病毒　南投衛生局籲肝病高危族群施打疫苗

比抽菸嚴重！醫點名「1習慣」死亡風險增　下班運動也沒用

昨晚才跟酷炫敬酒！特斯拉車主「夜店嗨完酒駕亡」　他嘆：整個很毛

《市井豪門》祭收視猛藥！反派絕地大逃亡　吳東諺飛車淚領便當

尹恩惠無私公開急速健康減肥法！　他照做「10天真的瘦了7公斤」

陶晶瑩美國走一走「巧遇3混血男神」！　網敲碗求地址：我也要去

娘家房子裝修！岳母借住3個月就不走了　他才知「1秘密」氣炸離家

三寶對決！單車姨闖紅燈　騎士逆向經過差點撞一團

生活熱門新聞

星宇回不了台　機上宣布全額退費

「他們叫我別來！」張國煒搭廉航救火　現身成田機場

星宇人力不足！張國煒親自駕機返台

快訊／6縣市大雨　今全台變天！

「小二數學」爸大卡關！正解讓網友歪樓

星宇航空延誤！賠償禮盒內容曝

飛機取消睡機場　星宇道歉解釋了

快訊／星宇大延誤！　張國煒今早現身成田機場

大片閃電對流！　梅雨襲全台「下最大」時間曝

乘客睡機場！他爆：K董有說被日本官僚搞到

首波梅雨鋒夜襲！一圖看「雷雨彈轟炸區」　下周3天驟降溫探15度

今立夏！命理師曝「3大生肖」財旺到發熱

站推車上玩！「媽粗心1舉動」害拋空摔地　孩不動了

首波梅雨鋒面要來了！雷雨彈轟3地　冷空氣接力殺到「氣溫掉10度」

更多熱門

相關新聞

空服員成受氣包　要張國煒道歉

空服員成受氣包　要張國煒道歉

星宇航空日本航班延誤，302人夜宿成田機場，不只如此，該班機的機組員也不滿表示，星宇航空併機決策失誤，導致機組員成為旅客受氣包，要求董事長張國煒也應跟員工道歉，並給予員工合理補償。

星宇航空延誤！賠償禮盒內容曝

星宇航空延誤！賠償禮盒內容曝

星宇飛洛杉磯2航班　延誤24小時

星宇飛洛杉磯2航班　延誤24小時

星宇航空轉降那一刻這樣做　問題不會發生

星宇航空轉降那一刻這樣做　問題不會發生

昔批廉航愛延誤　張國煒：別抓語病

昔批廉航愛延誤　張國煒：別抓語病

關鍵字：

星宇星宇航空林智群

讀者迴響

熱門新聞

快訊／台中台74車禍！特斯拉自撞2死

台74特斯拉撞成碎片！豪宅設計總監與好友雙亡

王思佳終於出面！宣布「包包已送驗」　曝購買管道

王思佳愛馬仕包「送美國鑑定」！檢驗3大關卡曝光

網質疑王思佳：幹嘛不去專櫃買包！關穎認「都找代購」

星宇回不了台　機上宣布全額退費

「他們叫我別來！」張國煒搭廉航救火　現身成田機場

星宇人力不足！張國煒親自駕機返台

快訊／6縣市大雨　今全台變天！

連千毅娜美妻罕見脫了！「大尺度春光畫面」被拍

獨／網質疑王思佳6疑點！精品業者解密了

她肝癌沒治療！2個月後送急診「腫瘤不見了」

老公寓漲到2千萬！他猶豫想賣掉　全場搖頭

「小二數學」爸大卡關！正解讓網友歪樓

星宇航空延誤！賠償禮盒內容曝

更多

最夯影音

更多
22歲下士剛出營區撞死人　釀2死1傷「駕駛座有球棒」

22歲下士剛出營區撞死人　釀2死1傷「駕駛座有球棒」
小孩站起後又往前跌倒　媽重複回看：誰在拉他？

小孩站起後又往前跌倒　媽重複回看：誰在拉他？

王淨「我談戀愛了！」公開認愛內幕　emo時曹佑寧買泡芙安慰：喜歡♥

王淨「我談戀愛了！」公開認愛內幕　emo時曹佑寧買泡芙安慰：喜歡♥

鄭仲茵爆遭李亮瑾霸凌「妳好歹叫我姐」　全場氣氛凝結..真相曝光兩人淚崩

鄭仲茵爆遭李亮瑾霸凌「妳好歹叫我姐」　全場氣氛凝結..真相曝光兩人淚崩

險被撞！陸三寶失控撞4車　敏捷男見他衝來Q彈一跳

險被撞！陸三寶失控撞4車　敏捷男見他衝來Q彈一跳

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵物王國★歡樂毛兒節

寵物王國★歡樂毛兒節

飼料49折起，滿$1288送零食，滿$1688送$168購物金!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面