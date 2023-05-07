獨／扯！高雄貨車駕駛加油站洗車區抽菸　不甩「嚴禁煙火」公告

地方中心／高雄報導

這真的是不要命！為了便利民眾整理車子，不少加油站會設立自助整理區，不過就有民眾直擊高雄市一家加油站的自助整理區當中，一名小貨車司機在車內抽菸，無視於加油站內的「嚴禁煙火」公告，直擊民眾錄影拍下畫面之後，向《東森新媒體ETtoday》投訴。

▲一名貨車司機就把車停在加油站的自助整理區內抽菸 。（圖／地方中心翻攝）

根據投訴民眾的說法，6日接近中午左右，他在加油站洗車之後，正當服務人員在清潔車輛時，他當場看到對面的自助整理區當中，一名貨車司機在車內疑似抽菸，第一時間還不太敢相信，怎麼會有人這麼不要命！所以他拿起手機拍下這個畫面，同時利用手機拉近距離，確定這名貨車司機真的是在抽菸，根本無視加油站內「嚴禁煙火」的安全規定。

▲一名貨車司機就把車停在加油站的自助整理區內抽菸 。（圖／地方中心翻攝）

▲加油站內貼有嚴禁煙火的字樣 。（圖／地方中心翻攝）

其實這家加油站發生抽菸案件也不是第一次，早在2021年3月就有民眾直擊，加油站內廁所旁邊的小小角落，竟然有員工公然抽菸，無視於他就處在加油站內，似乎不怕安全問題，更誇張的是，這家加油站還設有有吸菸區，提醒「菸頭別亂丟」，整件事情曝光之後，加油站撤掉吸菸區，只是沒想到2年之後，居然還有民眾把車停在加油站內，在車內吸煙。

▲2年前，這間加油站也被民眾投訴設置「吸菸區」，牆上還貼有菸頭要丟垃圾桶 。（資料圖／地方中心攝）