不像日本退費！星宇「飛洛杉磯2航班遭波及」延誤1天　414人受害

▲星宇航空日本、洛杉磯航班全延誤。（圖／STARLUX Airlines）

記者李宜秦／台北報導

受到星宇航空日本班機延誤影響，飛往洛杉磯的航班連帶誤點。5月6日JX002台北-洛杉磯航班及7日JX001自洛杉磯返台航班均無法調派，影響旅客共414人，將延後24小時出發。星宇解釋，針對這兩批旅客並無退費。

星宇航空因JX800台北-東京航班遇上強風延誤，導致另外2個航班JX801、JX803也因此受到影響，302人全額退費。

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然而不只日本航班，連洛杉磯航班也誤點。JX002班機原訂於台北時間23:40起飛前往洛杉磯，因宣佈航班延後時，已有旅客抵達候機室等待，星宇航空地勤人員於向旅客說明情況後，依照乘客意願協助安排交通返家或入住旅館。

原定於5月6日JX002和5月7日JX001航班將延後24小時出發。JX002將調整至5月7日台北時間23:40起飛，JX001則改為5月8日洛杉磯時間00:50起飛。原JX002的乘客人數為152人，JX001的乘客人數是262人。星宇航空已通知旅客有關航班時間的更改。

星宇航空表示，對於航班延誤深感抱歉，不僅對先前造成的班機誤點感到歉意，也為連帶影響台北-洛杉磯航班造成的影響深表歉意。本次疏失對乘客造成諸多不便，星宇航空承諾將進行全面檢討，並制定未來的應對措施，以確保不會再發生此類事件。