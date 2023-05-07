幕後／517變數？藍徵召侯友宜恐延至24　近朱人士曝機率五五波

▲侯友宜、郭台銘爭出線。（合成圖／記者林敬旻攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨2024總統人選現由鴻海創辦人郭台銘與新北市長侯友宜「2選1」，黨主席朱立倫日前拍板5月適當時間完成徵召，一位近朱人士直言，17日及24日都有可能，可能性是五五波。新北市議員葉元之透露，新北市黨籍議員建議推遲一個禮拜到24日較好。黨團及智庫要角則認為，17日的可能性仍最大。侯友宜對此重申「尊重黨的規劃」，郭台銘則希望17日出線的是自己。

近日黨內傳出5月24日中常會徵召總統人選，認為5月17日是民眾黨提名黨主席柯文哲選總統的日期，不宜纓其鋒芒。新北市議員葉元之受訪表示，新北市議會為了侯友宜把總質詢提前到5月15日，若一結束就進行徵召恐怕顯得太刻意，因此建議推遲一個禮拜，同時也不擔心郭台銘民調會在短時間內追上。但侯團隊是否接受此一建議，葉元之坦言並不清楚，並指他們對相關議題始終三緘其口。

對於民眾黨將在17日提名柯文哲，若國民黨在那之後才完成徵召，將會是藍綠白3大主要政黨動作最慢的。一位近朱人士表示，民進黨、民眾黨都已定於一尊，使得目前藍營支持者跟黨籍立委都心急如焚，這就是17日完成徵召的主要理由，若往後推遲朱立倫勢必承受壓力。但這位近朱人士也說，近期郭台銘聲勢鵠起，黨中央需要花更多時間進行整合，因此17日有可能太倉促而不利整合，若多一個禮拜的時間較好。近朱人士總結，整體而言，17日跟24日兩個時點是「五五波」，可能性一半一半。

▲朱立倫、侯友宜日前在中常會上合體為立委候選人拉抬選情。（圖／記者屠惠剛攝）

政策會執行長暨立院黨團總召曾銘宗受訪表示，5月17日這天可能性非常非常高，「截至目前為止，這天的可能性還是最高」。另有智庫要角私下坦言，徵召時程「應該就是17日！」因為智庫與黨籍立委在黨團大會中有談及此事，彼此都認為這個時點最有可能。對於國民黨徵召時程會否因為害怕5月17日撞期民眾黨而延遲？一位黨務人士表示，儘管國民黨總統提名目前還不確定是哪一天，但一定是以主要總統候選人準備好的時點為準，其他就不在考量範圍內。

此外5月24日原先表定要宣布第二階段立委提名，若當天也要宣布總統徵召人選，立委提名恐會失去媒體關注。黨務人士坦言，媒體當天很可能大多關注總統提名，忽略掉立委提名，「但這也沒辦法」。他強調，總統徵召茲事體大，絕對是黨中央的優先考量，尤其會以主要候選人準備好的時點為準。

至於主要候選人對於徵召時點的態度，侯友宜對此一再重申「尊重黨的規劃」；郭台銘則說，希望5月17日出線的是自己，郭也強調跟侯友宜「除了團結就是合作」，希望外界不要見縫插針。