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現身親子活動　賴清德：家中瑣碎小事是「台灣未來大事」

▲▼賴清德出席2023「三明治新世代」親子園遊會。（圖／記者李毓康攝）

▲賴清德今天不畏風雨出席2023「三明治新世代」親子園遊會。（圖／記者李毓康攝，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨總統參選人賴清德7日出席「三明治新世代」親子園遊會，他表示，感謝全天下的母親的辛勞，也預祝所有媽媽們母親節快樂，「孩子的成長、家庭中瑣碎的事情，雖然都是小事，但也是台灣未來的大事」，他將致力解決「三明治世代」所要面對的問題。

民進黨為強化宣傳幼兒托育、兒童與青年教育等政策，以及讓社會更加認識性別平等議題與新住民文化，特別由中央黨部性別平等事務部、新住民事務部主辦，青年部協辦，共同舉行「三明治新世代」親子園遊會，並邀請多個表演團體，與「勵馨基金會」、「婦女救援基金會」、「偶素馬來妹」及「范姊越南料理」等設攤位宣傳婦女及新住民議題。

▲▼賴清德出席2023「三明治新世代」親子園遊會。（圖／記者李毓康攝）

賴情德稍早致詞時表示，三明治新世代擔當起家庭的重要責任，上有爸媽需要照顧，下有子女需要撫養。他援引熱門台劇「人選之人，造浪者」台詞說，「孩子的成長、家庭中瑣碎的事情，雖然都是小事，但也是台灣未來的大事」，這句台詞不僅代表台灣家庭所經歷的事，也正是國家所面對的事，未來他將會努力解決三明治世代所要面臨的問題。

賴清德也讚許民進黨新住民事務部主任、立委羅美玲今天所穿的馬來西亞國服相當具有寓意，建議羅美玲在國會質詢時應該也穿著國服。賴清德認為，新住民委員在國會殿堂質詢最高行政首長時穿著國服，經由電視轉播，可以讓更多新住民了解，台灣是一個非常友善的社會，執政黨有新住民不分區立委，而新住民不分區立委在國會殿堂為新住民爭取權益，協助更多的新住民融入台灣這塊土地，意義相當非凡。

賴清德強調，此舉可以讓外國人感受到台灣是一個多元且美麗的國家，因為有新住民的加入，無論是第一代、第二代，亦或是外國朋友來到台灣，都豐富了台灣多元的文化，「越多元、越美麗；越美麗、越自信，也會成為一個最棒的國家」。

賴清德在致詞結束後，特別到園遊會和年輕朋友一起捲棉花糖，同時和現場的民眾及小朋友互動，並對娘惹糕、拉茶讚不絕口。

▲▼賴清德出席2023「三明治新世代」親子園遊會。（圖／記者李毓康攝）

▲▼賴清德出席2023「三明治新世代」親子園遊會。（圖／記者李毓康攝）

▲▼賴清德出席2023「三明治新世代」親子園遊會。（圖／記者李毓康攝）

▲▼賴清德出席2023「三明治新世代」親子園遊會。（圖／記者李毓康攝）

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