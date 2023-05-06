獨／郭台銘步步進逼！挺侯人士：應反守為攻　別守「朱」待兔

▲侯友宜。（圖／記者呂佳賢攝）



記者崔至雲／新北報導

國民黨2024總統大選名單遲遲未定，引起藍營基層焦慮。前國民黨祕書長李乾龍透露，日前他出席一場學者餐敘，大家都對於國民黨現在的處境非常憂心，其中一位學者提到，大家認為，原本的好局現在已經被打亂，加上民進黨賴清德現在動作頻頻，反觀國民黨一位是一直動、另一位是完全不動，到底該如何整合，恐怕成問題。李乾龍透露，近期他參與的幾場餐會中，都希望新北市長侯友宜不要守「朱」待兔，應直接表態接受徵召，反守為攻。

李乾龍透露，近期他參加許多「挺侯餐敘」，四月底出席一場餐敘時，侯友宜哥哥侯明鋒也在現場，當時他哥哥就表示「雖然我弟弟不方便、較為含蓄，但我幫他表態會選，請大家幫忙」，當時在現場的人拍手鼓掌，表示支持。

李乾龍再說，上週也有一群黨派色彩較為偏藍的學者餐敘，大家對於侯友宜都寄予厚望，希望黨中央及侯團隊盡快部署，侯不要一直不講話、沒聲音，他們都認為2024是國民黨重返執政的最好時機，最強母雞已經出來了，就應該全力支持，「非綠聯盟」不是用在候選人還沒有出來的時候，而是應該在國民黨贏得勝利後，組一個非綠大聯盟的聯合政府，「國家方向不能耽誤啊！」。

「許多南部大老都很擔心，侯友宜至今一通電話都沒找他們，反觀郭台銘動作不斷」。李乾龍感嘆表示，他不希望國民黨、中華民國就這樣沒有了，他願意站出來集結宗教界、學術界來為國民黨以及侯友宜衝一波。

曾出席挺侯餐會的學者表示，當天餐敘大家雖然沒有明確表達自己的立場，但都非常擔心現在國民黨的局面，認為風險非常高，因為原本的一個好局現在已被打亂掉，若黨中央把徵召拖到5月底，對手賴清德都已經動了一個月了，到底侯、還是郭，黨中央好像都不定。

學者再說，目前郭台銘一直辦造勢，反觀侯友宜受限於市長身份，只能低調划水，但這樣會使郭的民調上升，就算國民黨最後徵召侯友宜，郭台銘真的會甘心嗎？屆時如何整合郭也是問題。

李乾龍也說，2024的選舉已經不是只有新北市的了，但侯友宜身邊的人有走出去了嗎？不要「守朱待兔」，像龜兔賽跑一樣，當兔子在大樹底下呼呼大睡時，烏龜已經慢慢爬到終點了。

