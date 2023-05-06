直擊／信眾高喊「2024選總統」！　侯友宜赴三元宮向媽祖祈求3願望

記者崔至雲／新北報導

土城三元宮今（6）日舉辦媽祖聖誕遶境，一大早現場擠滿信眾，新北市長侯友宜約在上午7時45分抵達現場，在三元宮主委黃永昌的帶領下，現場民眾高喊「2024選總統」，侯友宜只以微笑回應。侯在致詞時表示，他這次來特別向媽祖祈求，希望新北市平安順利過好日子、新北建設大進步、台灣風調雨順國泰民安。

▲侯友宜出席三元宮三官大帝天上聖母遶境活動。（圖／記者呂佳賢攝，下同）



土城三元宮今天舉行媽祖聖誕千秋前夕遶境，三元宮管理人黃永吉致詞時，希望侯友宜明年以總統的身分來三元宮參香，他更直言，「不要支持83％資產都在中國的，那個姓郭的，發生事情的時候，他還會在台灣嗎？」，一旁的侯友宜面顯尷尬，但仍微笑不語。

侯友宜在致詞時表示，媽祖信仰是台灣民間的軟實力，每年農曆三月新北市乃至全台各地都會舉辦盛大的活動，不但規模龐大，更體現出傳統文化的活力，也是世界矚目的焦點。歷年來自身也參與過許多大小活動，每回看到信眾對媽祖信仰虔誠、無私的奉獻，都覺得相當感動。感謝三元宮邀請，能再度來幫媽祖扶轎，相信媽祖的慈悲能夠繼續福澤萬民，護佑地方繁榮發展。

侯友宜也透露他向媽祖祈求的三件事情，這次趁媽祖生日前來給媽祖拜拜，祈求新北市平安順利過好日子、新北建設大進步、台灣風調雨順國泰民安。

黃永昌提到，三界公、媽祖是台灣重要的傳統信仰，早期農業時代為祈求作物豐收、風調雨順，會在插秧之初迎請三界公及媽祖至田園遶境，並慶祝神明的聖誕。至今三元宮依然保持傳統，並分靈台北關渡宮、北港朝天宮、朴子配天宮等三間著名媽祖廟的媽祖神尊，一同賜福土城，每年皆吸引大批信眾參拜祈福、共沐神恩。

民政局長柯慶忠表示，三元宮主祀三官大帝，是土城重要的信仰中心，每年舉辦的迓媽祖活動，是地方上一年一度的盛事。感謝三元宮平時為善不落人後，熱心推動地方公益慈善志業與弘揚傳統宗教文化，黃永昌更長期耕耘地方，不論是對轄內公共建設發展、居民生活品質的提升均不遺餘力，期待三元宮能繼續造福地方。



