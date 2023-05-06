男童遭大人「踹屁股撲倒」扯耳一掌打頭　畫面讓眾人怒了：有仇嗎

▲男童遭大人猛踹屁股撲倒，下秒又遭扯耳大力打頭。（圖／翻攝自爆料公社）

記者趙蔡州／綜合報導

桃園平鎮環南路一處監視器5日上午拍下一段畫面，內容是一位男子走在路上突然對孩子施暴，不斷出腳大力把孩子踹倒，甚至大力拍打孩子後腦杓。網友看完影片後十分憤怒，由於他無法辨識孩童的年齡、就讀學校，事後已拿著影片到警局報案，希望快點找到受虐的孩童。

原PO在臉書社團「爆料公社」貼出該監視器畫面，可以看見男子一路捏著孩子的耳朵前進，下一秒甚至直接出腳猛踹孩子屁股，導致孩子站不穩向前撲倒在地，接著男子又一次狠捏孩子耳朵並一邊破口大罵，最後還大力的朝孩子後腦杓猛拍一掌，整個施暴過程都被監視器拍下。

▲針對影片中的暴力行為，原PO目前已報警處理。（圖／翻攝自爆料公社）

原PO看了影片後相當憤怒，直言究竟是有多大的深仇大恨，可以如此打、踹小孩跟猛拉耳朵，他表示事件發生在桃園市平鎮區環南路某巷，由於無法辨識出孩童背的書包是哪個幼兒園或小學，基於擔心孩子安危，目前已到派出所報案，希望員警能儘快找到這位被受虐的孩子，「讓孩子平平安安的長大」。

其他網友看了影片後也紛紛留言，「真的一把火都上來了」、「有必要這麼大力踹跟打嗎，神經病」、「天啊，這有多大的仇啊」、「小孩好可憐喔，我都不敢看下去」、「為什麼要這樣踢小朋友」、「太誇張了吧，尤其最後那個打頭，打頭真的超扯，希望找出來是誰」。

【影片請點此】