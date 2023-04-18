臺南高分檢督核嘉檢社會勞動業務　張曉雯強調勞安重要性

▲▼ 臺南高分檢督同嘉檢共同督核社會勞動業務，張曉雯檢察長(圖右2)陪同前往社會勞動機構嘉義縣民雄鄉公所清潔隊實地督核 。（圖／嘉義地檢署提供）

記者翁伊森／嘉義報導

臺灣高等檢察署臺南檢察分署（簡稱臺南高分檢）為督核嘉義地檢署社會勞動業務執行情況，於今（18）日上午，由蔡麗宜檢察官蒞臨嘉義地檢署進行業務督核，並由張曉雯檢察長陪同前往社會勞動機構嘉義縣民雄鄉公所清潔隊實地督核，查訪社會勞動人勞務執行現況。

民雄鄉公所清潔隊陳榮吉隊長向張曉雯檢察長、蔡麗宜檢察官介紹機構特色及社會勞動的運用情形，隊長特別提及數年前即與本署合作迄今，並曾由本署分派具有木工專長之勞動人至再生工作室進行家具重生，對鄉公所實施木製家具回收、重生及再利用業務，甚有幫助，因此機構非常願意繼續與地檢署合作。今日勞動場所在民雄鄉衛生掩埋場進行資源回收，勞動現場雖瓶罐等雜物充斥，然經由勞動人細心分類，亂中有序，可見機構管理得當，而勞動人也能確實遵循、配合機構之管理要求。

張曉雯特別表達對社會勞動人執行安全重視，如使用面罩防止玻璃飛濺、乘坐回收車之防護等，請勞動機構務必審慎以對，也期勉勞動人藉由勞動過程盡一己之力回饋社會、自省自新，以達到機構、社勞人及社會三方均得以互利互榮之共同目標。