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打擊綠能蟑螂　南檢召開打擊妨害綠能產業發展犯罪聯繫平台會議

▲台南地檢署4月27日召開「打擊妨害綠能產業發展犯罪聯繫平台會議」，會議由檢察長葉淑文主持。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南地檢署4月27日召開「打擊妨害綠能產業發展犯罪聯繫平台會議」，會議由檢察長葉淑文主持。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

發展綠能產業、非核家園是當前政府重要施政目標，台南地檢署4月27日召開「打擊妨害綠能產業發展犯罪聯繫平台會議」，會議由檢察長葉淑文主持，邀請台南高分檢署檢察官章京文及高等檢察署政風室主任蔡佑哲蒞臨指導。

南檢結合台南市政府、調查局、警察局、台灣電力公司等，共同打擊妨害綠能產業發展犯罪，期透過聯繫平台協助各行政機關針對轄區公務員、民意代表或不法人士企圖藉機勒索綠能廠商之犯罪，以遏阻不法犯行發生。

南檢檢察長葉淑文表示，隨著全球淨零轉型目標確立，政府也積極推動能源轉型，朝「非核、減煤、增氣、展綠」方向推進，綠能發展，可說是近幾年政府重要政策之一，也是國家核心戰略產業，然因其中利益龐大，易遭覬覦，進而衍生貪瀆、組織犯罪等不法情事。為超前部署犯罪偵防，使國家能源政策順利落實執行，南檢前於2021年5月13日結合台南市政府、廉政署、經濟部等共同辦理「2021年綠能與廉政座談會」，以及2021年10月18日由高檢署與經濟部能源局主辦，南檢承辦的「檢察機關與綠能企業聯繫座談會」、2022年6月27日並結合台南市政府、台電，以「能源轉型起步走 增氣展綠齊廉心」為企業誠信主題進行研討會議，藉此瞭解業者對綠能政策意見與建議，暢通公私部門雙向交流管道。而因為綠能產業橫跨國內各地，相關案件若能以整體角度整合相關行政機關能量，充分達成資訊共享，相信更能有效遏止不法犯罪事件的發生，這也是召開本次會議的最主要目的，希望結合各行政機關的橫向資源，加強與檢察機關的協調聯繫和配合，共同積極打擊不法，以彰顯政府查緝決心。

▲台南地檢署4月27日召開「打擊妨害綠能產業發展犯罪聯繫平台會議」，會議由檢察長葉淑文主持。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市副市長趙惠卿表示，台南市確實是國家非常重要的綠能產業基地，不管是地面型的光電或將來要發展的魚電共生的面積數，這當然涉及到很多投資環境上的障礙排除，業者投資完後不希望有太多干擾，甚至有許多暴力犯罪之行為或假藉陳抗而進行一些光電利益上索取之情況，因此市府才會與台南地檢署成立一個聯繫平台，也希望此聯繫平台可以延續下去。

會議中，分別由台電台南區營業處設計經理梁天旗，針對「太陽光電設置者虛占饋線容量防範對策」進行專題報告、台南市政府經濟發展局能源科科長陳正德，闡述「台南市政府當前推動綠能政策指引」及南檢檢察官郭書鳴分享「綠能產業犯罪之情資蒐報與分析」經驗。

台南地區的綠能產業確實蓬勃發展，此一良善政策與綠能方向，不希望因外力介入而矇上陰影，檢察長呼籲本署絕不容許有任何暴力或不法情事發生，若有不法情事發生，絕對蒐證齊全偵辦到底。

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