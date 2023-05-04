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79歲中風尪吃黑糖糕噎死！被家暴妻遭控害命　逆轉還她清白定讞

▲▼窒息，喉嚨。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲何姓男子吃黑糖糕噎死。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄市一名79歲何姓男子中風長期臥床，前年初時在家無生命跡象，救護人員發現他嘴裡有一小塊黑糖糕，懷疑是被噎死，檢警調查後，懷疑何妻年經時曾被何男家暴，後來何男臥病在床、無反擊能力時，便常對何男施暴，檢方依傷害致死罪將何妻起訴，一審判處何妻徒刑3年10月，上訴後，高雄高分院今（4）日上午宣判，認定何男是因吃黑糖噎死，撤銷原判決，判公訴不受理，全案定讞。

這起案件發生在2021年2月2日下午，119獲報林園區一棟民宅內一名男子需緊急救護，救護人員趕抵現場時，發現何姓男子已無呼吸心跳，但嘴裡有一塊黑糖糕，原以為是被噎到，警方報請相驗以釐清死因，發現何男胸口有大片不明瘀傷，懷疑死因並不單純。

經解剖鑑定後，發現中風14年的何男長期遭人鈍擊，造成胸壁肌肉和軟組織新舊大量出血，續發低血容休克及代謝性衰竭死亡。檢警傳喚何男的家人到案說明，何妻表示：「我照顧久了會氣，我只有打他嘴巴、大腿，沒有捶打胸口，胸口瘀傷是他從床上摔下床造成」，否認犯行。

不過何男的孫子卻說，曾看到阿嬤坐在床邊用拳頭捶打阿公，「有時候是2、3天打1次，通常是晚上阿嬤喝完酒後，不是一直打，有時候生氣打1拳，過一陣子再打」，他曾勸阿嬤不要再打。何男的兒子則作證，媽媽會用拳頭捶打爸爸，因為爸爸以前也會打媽媽，可能是媽媽照顧爸爸太累，他曾見過媽媽用手搥打爸爸的心臟部位，他出言阻止，媽媽就會哭著說以前被家暴的事情。

醫師也指出，何男在2019年12月底最後一次接受診察時，因中風臥床需要他人攙扶才能坐起，無法對話、行走，研判傷勢不可能是自己造成。另根據現場勘查報告，何男生前使用木床僅42公分，依常理判斷，即便是不慎翻身摔下床也不至於造成大面積皮下出血。檢方偵結後依傷害致死罪將何妻起訴。

地院一審依傷害致死罪判處何妻徒刑3年10月，全案上訴後，高雄高分院審理時，依據何男生前診療情況，何男家屬、居家服務員、到場急救救護員證詞及食用黑糖糕嗆到之反應、急救狀況等，認定何男應是食物嗆咳致窒息死亡，因此撤銷原判決，改判公訴不受理，不得上訴。

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