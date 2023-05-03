婆媳大戰不退讓！人夫「機智1句話」化解　網笑：最懂生存的男人

▲婆媳為了誰要準備晚餐而起爭執。（示意圖／CFP）

記者曾筠淇／綜合報導

婆媳如果起爭執，要如何緩和氣氛，就考驗人夫的智慧了。一名網友發文表示，早上媽媽跟老婆因為誰要煮晚餐而大吵，雙方互不相讓，嚇得兒女露出害怕的表情，所幸機智的他立刻說了一句話，才終於平息戰爭。貼文曝光後，隨即引發網友熱議。

該網友在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」上發文表示，媽媽跟老婆早上為了誰要做晚餐而起爭執，「我老媽堅持她做，我老婆也堅持她做」，於是他便出言制止，「兩個都安靜啦！叫外賣啦！」只是話才一出，兩人又異口同聲反問「你是不是不信任我們？」

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▲臉書全文。（圖／翻攝自Facebook／毒姑九賤婆媳討論區）

原PO這時靈機一動，直呼「沒有啦～怕你們辛苦！」兩人一聽，也就接受這樣的說法。後來兒子開口問，「爸爸你怎麼那麼大方？」原PO則心想，他吃了媽媽和老婆的菜這麼久，沒人比他更了解兩人的實力，「他們如果最後合起來一起做，那可是黑暗界最黑暗的料理」。

貼文曝光後，底下網友紛紛笑回，「你的腸胃已經無敵」、「史上最懂生存的辣個男人」、「能夠在黑暗料理之間求生存的，絕對是狠人」、「世界真是無奇不有，只聽過懶得煮在互推，竟有人搶著煮，你好幸福」、「要注意你老婆有沒有在這個社團」、「這不是婆媳之間的套路嗎」。

後來原PO也回應，他已經把附近餐廳都吃遍了，「懂了吧！這是生存法則，我人生就是活在要死不活的日子」。