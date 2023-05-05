韓國瑜建議游淑慧「選輸就嫁」　王世堅：我夫妻恩愛「不可能發生」

記者陳家祥／台北報導

韓國瑜昨同框正在爭取黨內立委初選的羅智強，談及內湖南港議員游淑慧可能轉戰士林大同對戰強棒王世堅時，語出驚人建議游可以喊「選輸嫁給你」。對此，王世堅5日受訪時回應，在現實世界中不可能發生這樣的事情，「我已經結婚32年、夫妻恩愛」，在他心目中太太是最漂亮的。

▲台北市議員王世堅。（圖／記者陳家祥攝）

王世堅受訪時說，韓國瑜又在開玩笑啦，「我理解他的好意，他是希望降低選舉緊張氣氛，所以故意製造歡樂的議題，讓緊張氛圍、對立可以消弭掉，這個好意我理解」，韓國瑜一向就是喜歡跟朋友開玩笑，會開這玩笑很好啦，恰到好處。

至於這樣的建議是絕招還是毒招？王世堅說，不絕也不毒，立意良善，只是想降低緊張跟對立。而且這麼說也無傷大雅，即便在現實世界中不可能發生這樣的事情，「我已經結婚32年、夫妻恩愛」。

王世堅笑說，昨天第一個告知他的是太太，「她覺得完全玩笑話，很好玩」，也完全沒有覺得威脅，太太篤信佛法，自己曾經犯一個錯，太太很大器的原諒，「在我心目中，我太太是最漂亮的」。

至於同黨立委高嘉瑜補槍說「喜歡的人很多」？王世堅說，學生時代總是會有喜歡、心儀的人，比方說林青霞、太太，總是會有啦，「高嘉瑜也是一向講話大辣辣的，她也是立意良善，她也是把我當好朋友」。