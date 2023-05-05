美青年政治領袖來拜會　民進黨：願和任何國家尋求平等對話

▲美國青年政治領袖協會（American Council of Young Political Leaders, ACYPL）4日上午拜訪民進黨。（圖／民進黨提供）



記者陳家祥／台北報導

美國青年政治領袖協會（American Council of Young Political Leaders, ACYPL）4日上午拜訪民進黨，雙方針對台灣政治現況、兩岸關係、國際情勢、錯假訊息因應策略、提升女性勞動力、2024年大選等議題進行全方位深度交流。民進黨表示，始終強調民主及和平的重要性，面對威權主義的擴張，致力維繫與全球理念相近夥伴的合作，也願意和任何國家，包括中國在內，尋求平等、公正、公開的對話機會。

此次拜會民進黨由副秘書長楊懿珊、中國事務部主任吳峻鋕、性別平等事務部主任李晏榕、青年事務部主任阮俊達、國際事務部副主任邱雯莉共同接待。訪團成員皆為首度訪台，來自全美各地，年齡、族裔、背景及關切議題廣泛且多元。

本訪團由美國威斯康辛州州參議員藍克（Chris Larson）陪同美國商、政界的跨黨派青年代表，包含美國家庭保險公司州政府事務顧問錢雀西（Chelsea Chaney）、愛荷華州政府道德與競選理事會主任暨法律顧問古賽克（Zachary Goodrich）、Google.org 美洲分部經濟發展機會主任慕海克（Hector Mujica）、賓州參議院州教育委員會執行主任鄂欣亞（Cynthia Urban）、Target 公司草根及公民互動資深經理王麗莎（Lisa Wagor）、印地安納州馬里安郡檢察官辦公室重罪組副檢察官惠馬修（Matthew Whittley）。

副秘書長楊懿珊首先代表賴清德主席及許立明秘書長，歡迎青年政治領袖團成員到訪，表達對台灣的關心，並向訪賓們介紹台灣民主化的歷史以及台灣民主當前面臨的困境與挑戰。

楊懿珊表示，民進黨始終強調民主及和平的重要性，面對威權主義的擴張，民進黨致力於維繫與全球理念相近夥伴的合作關係，也願意和任何國家，包括中國在內，尋求平等、公正、公開的對話機會，楊懿珊也向團員表示，民進黨感謝包含美國在內的許多國家，持續關注台灣，也以行動支持台海和平。

針對兩岸關係，中國部主任吳峻鋕說，世界各國都很清楚挑戰國際局勢及台海現狀的是中國，不是台灣。民進黨相信「和平靠實力」，而「透過妥協換取和平」這個方案中，沒有台灣、沒有民主，更沒有自由，民進黨是個主張和平的政黨，不會放棄任何尋求和平的機會，但也不會犧牲台灣寶貴的民主與自由。

至於台灣如何因應錯假訊息？青年部主任阮俊達表示，假訊息在台灣是個很嚴重的議題，對台灣的所有世代都造成很嚴重的傷害。他以TikTok舉例，輕鬆的影片內容夾帶中國影片、廣告及意識形態，民眾很容易受中國的宣傳影響於無形；此外，TikTok有極為嚴重的資安疑慮，因此目前台灣公部門對於員工使用該軟體有相當的限制。

訪團成員詢及台灣少子女化、勞動力發展及教育相關議題的因應，阮俊達則分享了民進黨政府近年推出許多使托育及長照系統更臻完善的多項改革方案，以及幫助青年成家的社會住宅及租金補貼方案。

國際部副主任邱雯莉表示，因應少子女化，政府近年推出許多較以往更為優渥的補貼，鼓勵女性甚至男性請育嬰假照顧幼兒，在幼兒送托及就學上，也透過準公共化的管理及津貼補助，顯著地減輕年輕父母的育兒負擔，而職場環境更臻友善也是政府刻正努力推廣及改善的目標。

李晏榕則向訪團成員分享民進黨在性別平等及推動進步價值上的努力。關於人工智慧引起的反思，她表示近期由於人工智慧的崛起，產生了許多相關討論，也有許多人擔心人工智慧將取代辦公室職缺。但當今許多技術性的工作，也不容易被人工智慧取代，但人工智慧的確是一個時代的挑戰。

訪團成員慕海克則提到，身為少數族裔，他能共感類似的經歷，台灣努力為自己發聲、對於平等的追求，以及台灣人民自決的集體意識都讓他非常感動；而鄂欣亞也表示在來訪的過程中對於台灣的民主進程以及現況有深入的了解，回到美國後，會盡所能分享自己的所見所聞，也會呼籲美國應該更加重視台灣議題。