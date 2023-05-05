郭侯戰白熱化！他點郭台銘最大優勢　「侯友宜現在什麼都不敢講」

▲侯友宜、郭台銘。（合成圖／記者林敬旻攝）



記者杜冠霖／台北報導

2024總統大選進入倒數階段，國民黨內競爭激烈，新北市長侯友宜、鴻海創辦人郭台銘都動作頻頻。對此，民進黨立委鍾佳濱5日表示，若要爭取非綠陣營的主導權，郭台銘有比較大的優勢，因為侯友宜現在什麼都不敢講，反觀郭台銘發表各種公共政策意見，雖然有些政見看起來不成熟，但畢竟他願意表達，應該能提高聲量。

對於侯柯配民調贏過賴清德，民進黨立委賴瑞隆指出，民調不斷變化、每天都有異動，郭台銘跟柯文哲最近動作也很多，民調自然會有變化，這部分都尊重，國民黨跟民眾黨要合作現實上也不容易，因為國民黨看起來就是要把民眾黨吃掉，而柯文哲就是要拼國會席次，希望民眾黨成為關鍵少數。

賴瑞隆直言，當兩黨各有想法跟企圖時，是否能順利合作大家都在觀察，相信柯文哲最近會做出決定，三黨競爭下要更密切注意。

對於郭台銘、侯友宜動作頻頻，鍾佳濱表示，國民黨要提名誰都尊重，而若要爭取非綠陣營的主導權，郭台銘有比較大的優勢，因為侯友宜現在什麼都不能說、不敢講。

鍾佳濱指出，反觀郭台銘能用企業經營專長發揮各種公共政策意見，雖然有些政見看起來不成熟，但畢竟他願意表達，應該能吸引大家注目、提高聲量，這對於藍營提名總統候選人會有一定影響力。

對於媒體聲量部分，民進黨立委林楚茵指出，最近可以看到國民黨內戰狀況，郭侯兩人仙拚仙，媒體上都是他們的新聞，而賴清德就是穩紮穩打，媒體的關注度自然也會影響民眾關心的程度。

林楚茵直言，媒體上國民黨內戰情況，確實也讓賴清德的媒體吸睛度被忽略，這部分要多注意，如何把好政策跟候選人推給民眾也很重要。