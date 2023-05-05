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賴清德官方YT頻道上線　綠委讚跟上時代：展現更柔軟形象

▲▼中華民國副總統賴清德。（圖／記者湯興漢攝）

▲中華民國副總統賴清德。（圖／記者湯興漢攝）

記者杜冠霖／台北報導

副總統賴清德確定代表民進黨出戰2024總統大選，4日他的官方YouTube頻道正式上線，第一集主題是「萬里石頭路」，介紹家鄉萬里跟自己的童年回憶，引起熱議。對此，綠委5日表示，對於賴清德的身世背景，也有很多假訊息刻意誤導。為避免這些認知作戰造成公眾人物形象破壞，賴清德將他的成長過程用影片介紹，是跟社會溝通的好方法。

民進黨立委高嘉瑜指出，有看到他最近做蠻多影片，也要求民進黨經營所謂短影音，確實民眾在資訊充斥的時代，有快速影音需求，賴清德能夠跟上這些年輕人、做更多推廣，非常好。

民進黨立委郭國文表示，會想要讓選民更認識他的過去、爭取認同非常正常，這些動作會讓大家感覺到賴清德的形象更加柔軟。

民進黨立委賴瑞隆指出，賴清德是有專業、理性的政治人物，國人都非常清楚，但對於他軟性的部分可能沒有那麼了解，Youtube也是許多年輕族群使用習慣的平台，讓更多國人了解他真實的一面。

賴瑞隆直言，特別是他來自貧困、單親的家庭，一路從艱困環境往上走、得到人民支持，用軟性的方式讓更多人瞭解他的過去，也尋求人民的共鳴。

民進黨立委林宜瑾表示，賴清德在禮拜三的中常會上就指示，現在是短影音的時代，在宣傳和澄清錯假訊息上有很大的效果。他也希望在這次大選中所有的黨公職可以跟進。

林宜瑾指出，以身作則，他的YouTube頻道在昨天晚上正式上架，第一支影片是溫馨柔軟的童年回憶。影片中提到的颱風天追鉛板、還有踩到鐵釘只能塗牛油，都讓人感受到賴副總統溫暖、堅韌的人格特質。

林宜瑾表示，作為副總統和年輕人新的溝通管道，到目前為止觀看次數已經接近2萬次，效果相當好。未來也會有更多的影片上架。

民進黨立委鍾佳濱表示，相信大家對於賴清德非常熟悉，但就自己所知，在中南部、屏東還是很多人好奇，對於他的身世背景，也有很多假訊息刻意誤導。

鍾佳濱指出，為避免這些認知作戰造成公眾人物形象破壞，賴清德將他的成長過程用影片介紹，讓社會大眾了解是非常好的，尤其是用溫暖的電影手法敘事，是跟社會溝通的好方法。

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