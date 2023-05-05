中監核准陳水扁第34次展延保外就醫　國民黨團批：民進黨踐踏司法

▲曾銘宗。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

前總統陳水扁日前北上向總統府、行政院及立法院3個黨團請願並受訪，被質疑觸犯保外就醫紅線，法務部長蔡清祥表示一定嚴正處理，只是沒想到矯正署昨核准第34次展延案，陳可保外就醫至2022年8月4日。對此，國民黨立法院黨團總召曾銘宗今（5日）批評，民進黨就是「有關係就沒關係」，踐踏司法、踐踏法制。

陳水扁涉龍潭購地案、陳敏薰買官案等貪污罪，應執行有期徒刑20年。陳自2008年11月12日首次被羈押起至2013年4月19日間被關在土城看守所，接著被移送到台中監獄附設培德醫院；2015年1月5日開始，陳因健康狀況符合「病情複雜，難已控制，隨時有致死之危險」的標準，准予保外就醫，8年多來獲展延33次。

台中監獄針對保外就醫，要求陳水扁遵守「不進會場、不上台、不演講、不談政治、不接受採訪」等5條件，然而8年來陳屢踩紅線，本月2日更北上向總統府、行政院及立法院3個黨團請願並受訪，畫面中陳的健康也被部分人認為沒想像中嚴重。隔天蔡清祥答詢時稱「矯正署一定會根據中監報告做嚴正處理」，不料矯正署4日核准第34次展延案，陳水扁可繼續保外就醫到8月4日。

對此，曾銘宗5日受訪表示，民進黨就是「有關係就沒關係」，踐踏司法、踐踏法制，就算陳水扁是前總統有一定禮遇，但政府仍須依法行政。

國民黨團首席副書記長林思銘昨則說，陳水扁身為前總統可以不顧法務部矯正署的規定，上凱道來訴願，甚至登記參選不分區立委，真的是法務部放水放太嚴重。「天子犯法與庶民同罪。」林思銘也說，中監該審視陳水扁的舉動，法務部也該好好調查，「該回籠就讓他回籠」。