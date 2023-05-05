不滿朱立倫漠視參選者「酒駕又抄襲」　孫大千怒辭黨政策會副執行長

▲孫大千宣布辭去中國國民黨中央政策會副執行長。（圖／翻攝自Facebook／孫大千）



記者詹宜庭／台北報導

傳可能有意參選「桃園市第六選舉區」的前立委孫大千，5日在臉書發文表達不滿，表示他無法支持有兩次酒駕紀錄，以及論文抄襲被撤銷學位的人選，並要求國民黨主席朱立倫重視此問題，不過卻遭朱立倫置之不理。因此，他宣布辭去國民黨中央政策會副執行長的職位，強調「哪怕萬箭穿心也在所不惜。」

孫大千表示，對一位過去20多年參選過六次立委的人來說，他已無意投入下一屆桃園市第六選區的立委選舉，衷心期待能夠交棒給一位優秀的年輕世代，「但他沒有辦法支持一位有兩次酒駕紀錄，以及論文抄襲被撤銷學位的人選，來代表國民黨參選立委」。

他反問，如果由這樣的人來代表國民黨參選桃園市第六選區的立法委員，「我們以後有什麼資格去批評民進黨那些有酒駕記錄的政客？又有什麼資格去檢視總統蔡英文、行政院副院長鄭文燦、前新竹市長林智堅的論文？」

孫大千指出，在過去三個月的時間，他不斷透過各種管道向黨中央反應，希望黨中央能夠認真面對這個問題，尋找其他優秀的年輕人投入參選。但是很遺憾的是，朱立倫主席對他的訊息是不讀不回，打電話求見黨主席數月，也毫無回音。

孫大千強調，2024年大選就是場政黨形象戰，國民黨若要取得勝利，就必須讓年輕世代和中間選民相信，國民黨是站在清白、正義、道德的這邊，絕對不能夠讓一個形象有強烈爭議的候選人拖垮2024的總統大選。去年九合一大選，民進黨正因為前新竹市長林智堅論文抄襲案而拖垮了全國的選情，「難道國民黨還要在2024年重蹈覆轍嗎？」

對於朱立倫置之不理，孫大千批評，他只能對朱立倫不斷迴避的做法表達強烈的失望和難過，並宣布辭去國民黨中央政策會副執行長的職位，「我知道做這樣的表態，必然會得罪很多人，但身為一位國民黨黨員，我只能用實際的行動告訴台灣人民，國民黨不是一個雙標黨，國民黨反酒駕和反抄襲的立場，仍然有人堅持捍衛，哪怕萬箭穿心也在所不惜。」

外界認為孫大千意有所指點名有「酒駕又抄襲」紀錄者，是指桃園市議長邱奕勝姪子邱繼泰，邱日前宣布爭取國民黨提名參選「桃園市第六選舉區立法委員」，但遭爆有酒駕紀錄，且碩士論文因抄襲而遭台北市立大學撤銷其碩士學位。