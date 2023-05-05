不滿朱立倫！孫大千怒辭黨職　國民黨：中央本該維持中立

▲孫大千宣布辭去中國國民黨中央政策會副執行長。（圖／翻攝自Facebook／孫大千）



記者崔至雲／台北報導

前立委孫大千5日在臉書發文表達不滿，表示他無法支持有兩次酒駕紀錄，以及論文抄襲被撤銷學位的人選，卻遭黨主席朱立倫不理，他因此宣布辭去國民黨中央政策會副執行長的職位。國民黨指出，朱立倫與黨中央本就維持中立立場，呼籲所有黨員，一定秉持公平公正的態度，過程中不可以相互攻擊，不能攻擊黨中央與地方黨部，才能獲得最後勝利。

孫大千表示，對一位過去20多年參選過六次立委的人來說，他已無意投入下一屆桃園市第六選區的立委選舉，衷心期待能夠交棒給一位優秀的年輕世代，「但他沒有辦法支持一位有兩次酒駕紀錄，以及論文抄襲被撤銷學位的人選，來代表國民黨參選立委」。

外界認為孫大千意有所指點名有「酒駕又抄襲」紀錄者，是指桃園市議長邱奕勝姪子邱繼泰，邱日前宣布爭取國民黨提名參選「桃園市第六選舉區立法委員」，但遭爆有酒駕紀錄，且碩士論文因抄襲而遭台北市立大學撤銷其碩士學位。

對此，國民黨發言人楊智伃回應，主席與黨中央本就維持中立立場，黨務相關人員在初選階段更要保持公平公正的態度，除非進入協調期間，才會先由地方黨部進入協調作業。

楊智伃補充，此選區目前甚至尚未進入登記作業，本就不存在介入協調問題，再次呼籲所有黨員同志，一定秉持公平公正的態度，過程中不可以相互攻擊，更不宜以無中生有的想像，攻擊黨中央與地方黨部，最重要的是提名後要團結一切力量，才能獲得最後勝利。

另有黨務人士提到，孫大千早就已不在該選區8年，橫空為了還沒開始登記的選區攻擊黨中央意圖明顯，連人影都沒有就開槍，況且提名本就尊重地方意見，要罵也是罵邱奕勝，不要想藉此攻擊朱立倫想蹭聲量。

