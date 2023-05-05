藍黨團控合庫AMC淪家族企業！今告發2任財長瀆職　全案還牽涉賴清德

記者蘇晏男／台北報導

藍委王鴻薇除指合庫資產管理公司（AMC）前董事長蔡見興把公股銀行變成自家金庫、聘用黃姓護理師擔任副理卻疑為蔡的小三外，又指合庫董座雷仲達替蔡脫罪等。對此，國民黨立法院黨團今（5日）到監察院，告發財政部長莊翠雲、前任財政部長蘇建榮、雷仲達涉嫌瀆職，讓合庫AMC弊端叢生，遭地方家族所把持、濫行放水貸款；另也呼籲核可蔡見興人事案的副總統賴清德，對國人說明白，為何蔡無任何財務背景，卻可擔任合庫AMC董事長。

▲針對蔡見興案，國民黨團5日到監察院告發財政部長等人瀆職。（圖／記者屠惠剛攝，下同）

王鴻薇表示，蔡見興先後引進兒子、姪子、朋友、家族事業夥伴的女兒、樁腳的小孩和他的小三等，擔任合庫AMC的主管或員工，然而身為股東的財政部與合庫金卻放任醜聞持續發生，基層員工多次向財政部、金管會、合庫金提出陳情、檢舉，但都沒有下文，讓蔡見興更加膽大妄為。

國民黨團書記長謝衣鳯指出，根據《公職人員利益衝突迴避法》第二條第六項規定：「代表政府或公股出任其出資、捐助之私法人之董事、監察人與該等職務之人。」而蔡見興難道不是代表公股所任用的董事長嗎？再根據《公職人員利益衝突迴避法》第6條第一項及第二項，換言之，蔡見興人事任用同時，有沒有告知財政部？合庫金？有沒有迴避利益衝突事項中所規定的事項？

謝衣鳯說，國民黨團今天來到監察院告發蔡見興等人，違反《公職人員利益衝突迴避法》相關規定事項，呼籲監察院能夠儘速據實調查。

國民黨團總召曾銘宗則表示，合庫AMC不是個案，這是蔡政府執政底下的貪腐情況，用人看顏色酬庸的具體事證，誇張到令人嘆為觀止的地步。國民黨團今天特別站出來告發、舉發，要求獨立機關的監察院介入調查，為何財政部長期縱容合庫金控、合庫AMC濫行進用人事，請監察院依法行政，查辦清楚。

曾銘宗要求監察院查辦對象包括財政部，為何縱容合庫金和合庫AMC胡搞、亂搞？此外，蔡見興當時是合庫AMC董事長，他的任命必須由財政部報請行政院，而當年核可的人是時任行政院長賴清德。曾說，賴清德為何核可？到底是誰推薦蔡見興？是派系分贓？分贓到高雄幫？沒有任何財務背景的蔡見興，可以擔任合庫AMC董事長，賴清德必須對國人說清楚。