逼企鵝妹唱生日快樂歌！台男身分曝光　鄉民挖黑歷史：阿旺夠了

▲企鵝妹遇到粉絲不合理的要求，在直播中哭了。（圖／翻攝自企鵝妹Twitch）

記者周亭瑋／綜合報導

南韓知名實況主「企鵝妹」柳允進徒步環台進入第10天，沿途中許多粉絲斗內、求合照，親民的她也相當配合，怎料3日晚間進到台北市區時，竟被一位男子要求唱生日快樂歌，後來她更在直播中落淚。如今，該男遭瘋狂肉搜，就連過往黑歷史都被翻出來。

拉回3日晚上，企鵝妹在台北街頭，被許多粉絲圍觀求合照，還有一名穿著橘色衣服的男子，跟著她長達18分鐘，不僅要她唱生日快樂歌，還強調要念出自己的名字「阿旺」。

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當下，企鵝妹無奈完成對方要求，然而橘衣男才離開不久，她便忍不住在鏡頭前落淚，直言很感謝台灣人的友善，她也盡量滿足粉絲，但不要一直叫她做這個、做那個，像是唱生日快樂歌、跟粉絲開的店合照、跟粉絲的車合照等，「這越線了，覺得像是被當成猴子一樣看待。」

▲橘衣男要求她唱生日快樂歌。（圖／翻攝自企鵝妹Twitch）

事後，該男成了眾矢之的，大票鄉民吐槽，「不要敗壞台男形象好嗎」、「笑死...阿旺好了啦」、「連YT都找得到，快笑死，誰趕緊備份」、「阿旺興趣：請別人祝他生日快樂」、「昨天根本不是他生日」、「到處要美女祝他生日快樂，還要求叫他名字，然後他要錄成影片，是不是要在自己生日那天一起播放，營造出很多美女祝福他生日的感覺」、「阿旺就是想蒐集妹子跟他說生日快樂」、「阿旺1月就生日了，5月還在生日？」

不過，也有人PO文緩頰，表示「橘男事件真的這麼嚴重嗎？打開了重播想看一下過程是怎樣，結果根本還好阿，橘男沒有不禮貌，態度也還好，頂多就是X宅樣，大家反應這麼大是怎樣？然後還去肉搜，會不會太沒品啊！」

▲該男被起底嘲諷。（圖／翻攝自PTT）